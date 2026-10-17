Simuló tener un arma para robar un local, lo corrieron los vecinos y quedó detenido

Un hombre de 37 años que simuló tener un arma de fuego para asaltar a la empleada de un local en inmediaciones de la avenida De los Pescadores fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina que recorría la zona.

El sujeto amenazó a una empleada asegurándole que llevaba un arma de fuego debajo de la ropa, se llevó la recaudación y escapó: Vecinos de la zona lo persiguieron hasta un estacionamiento situado a media cuadra del lugar.

Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

“Durante la requisa, constataron que no tenía armas en su poder, aunque sí escondía entre sus prendas unos 85 mil pesos en efectivo”, informaron fuentes oficiales.

A través de la Central de Monitoreo del Consorcio Regional Portuario Mar del Plata, se identificó la moto en la que el hombre habría llegado, que fue secuestrada con la anuencia de la fiscalía de Flagrancia.

El fiscal Facundo De La Canale dispuso el arresto del acusado, la restitución del dinero a la damnificada y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.