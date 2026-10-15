Emergencia en el mar: se le rompió el remo del kayak y lo tuvo que rescatar Prefectura

Prefectura asistió al kayakista que no podía regresar a la costa por la rotura del remo. Foto: PNA.

Prefectura Naval Argentina asistió a un kayakista que se encontraba a unos 300 metros de la costa de Miramar y no podía regresar.

Según informaron desde la fuerza de seguridad, todo comenzó cuando el hombre sufrió la rotura del remo y debido a la corriente del mar, se le hacía imposible regresar a la costa. Ante la grave situación, el hombre decidió dar aviso a la línea de Emergencias Náuticas (106), en el que informó que se encontraba a unos 300 metros de la costa y no podía avanzar con su embarcación.

A través del monitoreo del Centro Gestión de Tráfico Marítimo de la Prefectura Mar del Plata, personal de la Institución se dirigió rápidamente al lugar a bordo de una moto de agua.

Al arribar, los rescatistas encontraron al kayakista, que se encontraba agotado sobre la embarcación, y lo asistieron para acompañarlo de manera segura hasta la costa.

Una vez en tierra, el hombre, de 33 años fue trasladado al apostadero de la Prefectura en Miramar. A pesar de la contingencia en el mar, el kayakista se encontraba en buen estado de salud, agradeció la intervención del personal y se retiró por sus propios medios.