Kimberley eliminó a Deportivo Rincón en el José Alberto Valle y sigue soñando con el ascenso

El Dragón venció 2-1 a Deportivo Rincón en el José Alberto Valle, cerró la serie con un global de 3-1 y sigue en carrera por el sueño de subir de categoría.

Kimberley sigue alimentando su ilusión en el Torneo Federal A. El equipo marplatense derrotó por 2-1 a Deportivo Rincón en el estadio José Alberto Valle y selló su clasificación a los octavos de final de la Reválida, con un resultado global de 3-1. Con solidez y buenos momentos de fútbol, el conjunto local volvió a imponerse ante su gente y dio otro paso en la pelea por el ascenso.

El Dragón salió decidido a manejar la pelota y evitar que el conjunto neuquino tomara la iniciativa. Con movilidad en ataque y buenas asociaciones, Kimberley buscó espacios para lastimar, mientras que Deportivo Rincón encontraba dificultades para generar peligro. La apertura del marcador llegó a los 27 minutos, cuando Leonel Aquino aprovechó una pelota que quedó dentro del área después de un córner y definió para establecer el 1-0.

La alegría local duró poco: apenas un minuto después, Facundo Miguel encontró espacio en el borde del área y sacó un remate esquinado contra el primer palo para marcar el empate 1-1. Aunque el resultado parcial mantenía a Deportivo Rincón lejos de la clasificación, el gol le dio impulso para buscar la remontada y obligó a Kimberley a sostener la concentración.

En el complemento, el partido ganó intensidad y se volvió de ida y vuelta, con situaciones para ambos equipos. El arquero de Deportivo Rincón, el "Oso" Sánchez, respondió con intervenciones importantes ante remates de Loscalso y Laureano Tello, mientras que Báez también evitó que la visita volviera a ponerse en ventaja. El conjunto marplatense resistió los momentos de presión y esperó su oportunidad para liquidar la serie.

La definición llegó gracias a una gran acción individual de Ever Ullúa. Tras recibir un pase de Zárate y aprovechar los espacios que dejaba la visita en ataque, el delantero metió el pie izquierdo debajo de la pelota y la colocó por encima del arquero con una exquisita definición. El golazo estableció el 2-1 y terminó de asegurar el pase a la siguiente ronda.

Con el triunfo, Kimberley cerró la llave con un global de 3-1 y se metió entre los 16 equipos que siguen en carrera en esta instancia de la Reválida. El Dragón ya dejó atrás a Deportivo Rincón y ahora espera conocer a su próximo rival, con la ilusión intacta de seguir avanzando en el Federal A y acercarse al objetivo del ascenso.

Síntesis:

Kimberley: 1- Nicolás Báez; 2- Agustí Vázquez, 3- Franco Mañas, 4- Tomás Loscalso, 5- Álvaro De Gaetani, 6- Leonel Aquino, 7- Ever Ullúa, 8- Laureano Tello, 9- Rodrigo Ríos, 10- Mauricio Miori, 11- Facundo Russo. DT: Mariano Mignini.

Deportivo Rincón: 1 Alejandro Sánchez; 2 ​Exequiel Herrera, 3 ​Laureano Puñet, 4 ​Ramiro Alderete, 5 ​Daniel Enrique Carrasco, 6 ​Juan Albertinazzi, 7 ​Axel Oyola, 8 ​Bruno Di Bello, 9 ​Matias Dominguez, 10 ​Carlos Avila, 11 ​Facundo Miguel. DT: Germán Roce.

Resultado: 2-1

Goles: 27' Aquino (K); 33 Miguel (D); 69' Ullúa (K).

Árbitro: Marcos Liuzzi

Estadio: José Alberto Valle