Juegos Bonaerenses 2026: Mar del Plata se prepara para recibir a 30.000 finalistas

Comenzará este lunes y las competencias se darán de forma simultanea en diferentes puntos de la ciudad.

Mar del Plata será sede de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrollará del 19 al 23 de octubre. Durante cinco días, la ciudad recibirá a unos 30.000 participantes de toda la provincia, que competirán en distintas disciplinas deportivas y culturales organizadas por la Provincia de Buenos Aires.

De cara a la final, la Provincia de Buenos Aires destacó los 35 años de realización ininterrumpida de los Juegos Bonaerenses, una de sus principales políticas de inclusión, que convoca a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, puso el foco en la inversión que el Estado bonaerense continúa destinando al certamen.

En la previa, la Municipalidad de General Pueyrredon realizó este viernes la entrega de indumentaria a los representantes locales que lograron clasificarse para esta instancia.

La delegación marplatense estará integrada por 510 participantes: 480 de Deportes y 30 de Cultura. El distrito había comenzado el certamen con 4.940 inscriptos, entre 4.688 deportistas y 252 representantes del área cultural, que atravesaron las distintas etapas clasificatorias para llegar a la final.

La programación contempla más de 100 disciplinas, que incluyen Deportes Juveniles, Deportes para Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Cultura, con sus respectivas categorías y modalidades.

Además de la entrega de indumentaria, este viernes la Provincia concretó el desembolso del adelanto económico a los distritos para la Final.

La inversión supera los $21.000 millones y a lo largo de las distintas etapas la provincia financia a los municipios para afrontar gastos de organización, traslado y alojamiento de las delegaciones, entre otros requerimientos.

Las sedes de la competencia

Durante cinco jornadas, las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad. Entre los espacios municipales que recibirán competencias se encuentran los Polideportivos Barriales, el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, la Pista de Atletismo Justo E. Román y el Centro Municipal de Hockey.

También se sumarán distintos clubes y espacios culturales, que abrirán sus instalaciones para recibir a los participantes.

Además de la actividad deportiva y cultural, desde el Municipio destacan que la llegada de miles de participantes de distintos puntos de la provincia podría generar un mayor movimiento en la ciudad durante los cinco días de competencia