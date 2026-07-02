Por el frío, se suspende la fecha local de los Juegos Bonaerenses

Este jueves estaba previsto que se dispute una nueva fecha de la categoría Juveniles, a partir de las 9 en la Pista Justo Ernesto Román del Parque Municipal de los Deportes para conformar (junto a los clasificados en el rubro Cultura) parte de la delegación de General Pueyrredon que participe de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses . Pero, las bajas temperaturas que se registran en Mar del Plata, obligaron a los organizadores a suspender el evento.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que, en el día de hoy se iban a disputar las disciplinas de salto en largo y en alto, lanzamiento de jabalina, martillo y disco, 100 mts con valla y diferentes distancias en pista, pero, los competidores deberán esperar para medirse en tales pruebas hasta la confirmación de una nueva fecha que se supone será más amena en materia climática.

Desde el Municipio indicaron a este medio que todas las demás actividades que estaban previstas para este jueves se mantienen con el cronograma indicado ya que se realizan en espacios cerrados.

La ciudad está inmersa en una ola polar y, desde anoche se registran nevadas de baja intensidad en diversos puntos de la ciudad que sorprenden a los marplatenses y, está previsto que para este jueves por la mañana en la zona urbana caiga agua nieve.

Desde la organización indicaron que próximamente informarán la nueva fecha local de los juegos que tendrán su fase final entre el 26 y el 31 de octubre en Mar del Plata.