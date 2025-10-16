Tiene parálisis cerebral y le robaron unas pelotas especiales que usa para competir en los Bonaerenses: “No tienen valor de reventa”

Sergio Masanelli tiene 28 años y hace 15 que juega Boccia, un juego paralímpico -similar a las bochas- que utiliza unas pelotas especiales. Esta semana el joven - que posee una parálisis cerebral- viajó junto a una delegación de Escobar hacia Mar del Plata para participar de las finales de los Juegos Bonaerenses, con la ilusión a cuestas ya que este jueves compite. Pero ayer a la mañana se despertó con la peor de las noticias: le robaron dos maletines con las 13 esferas que usa para competir.

“Las boccia que me robaron son las que uso para competir y cada bocha es diferente, por su peso. Hoy me toca jugar y me van a prestar unas pero no es lo mismo. Necesito las mías”, contó a 0223, Sergio.

Las boccia estaban en dos maletines y se las robaron este miércoles a la madrugada de una camioneta que estaba estacionada en la puerta del hotel Luz y Fuerza, en la zona de Las Heras y Colón.

“Lo dejaron a mi hijo sin su elemento de competencia. Y ese equipo no es fácil de conseguir. Si alguien ve los maletines, uno negro, el otro plateado, o las bochas, por favor, avisen: son 13 en total, 6 azules, 6 rojas y 1 blanca. No tienen valor de reventa”, aseguró Marcela, la mamá de Sergio.

Cualquier información para encontrar a las boccia, favor de comunicarse al 1138924736 o en mis redes sociales a Sergio Masanelli. O al teléfono 3484 50-5271.