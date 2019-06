Apuñaló en la calle a la nueva pareja de su ex: la condenaron a cinco años de prisión

Una mujer de 29 años que en noviembre de 2017 apuñaló dos veces a la nueva pareja de su ex fue condenada a cinco años de prisión luego del juicio que se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal 3. Durante el debate no se discutió la participación de Yamila Mediana Almada en el ataque ya que la imputada reconoció su autoría antes de pedirle disculpas a la víctima.

Los jueces Fabián Riquert, Jorgelina Camadro y Juan Manuel Sueyro tuvieron en cuenta que durante el debate la defensa técnica no cuestionó la acusación fiscal –tanto la materialidad como la autoría- y que la propia imputada realizó en el juicio una confesión lisa y llana del hecho, asumiendo la responsabilidad.

Para los magistrados se probó fehacientemente que el mediodía del 25 de noviembre del 2017 en inmediaciones de la calle Ayacucho entre Chilabert y Rauch Medina Almada comenzó una discusión por cuestiones sentimentales con su pareja, Néstor Caiani. Esa circunstancia fue observada por Mariela Alvarez Zarategui que se encontraba a bordo de una motocicleta a pocos metros y que al acercarse recibió una puñalada en el tórax que la hizo caer de la moto.

“Acto seguido le propinó otra más -ya tirada en el piso -en la misma zona vital -(línea axilar media- por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos. Las lesiones pusieron en riesgo su vida”, sostuvieron.

“No me gusta acordarme de esto, estar en un penal, no volvería a hacer nada de eso”

Medina Almada dijo que horas después de separarse de Caiani le llegaron un montón de fotos en la que se veía a su pareja con Álvarez Zarategui y que varios conocidos le confirmaron que mantenían una relación. Al día siguiente se juntó para hablar con su ex y que en ese momento el hombre intentó agredirla con un cuchillo que logró sacarle.

Según su versión vio a Álvarez Zarategui a pocos metros del lugar, se acercó y le dio una puñalada en el pecho que la hizo caer y luego le dio otra en las costillas. La imputada reconoció que la víctima no llevaba armas y cerró su declaración pidiéndole disculpas. “No me gusta acordarme de esto, estar en un penal. No volvería a hacer nada de eso", sostuvo.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 los jueces descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y valoraron como atenuantes “la situación socioambiental que surge de los informes sociales agregados en el incidente de medidas de coerción; y principalmente, el compromiso de olvido y perdón evidenciado por la víctima en la audiencia de la fecha”.

Tras descartar los agravantes propuestos por la fiscalía, los jueces calificaron al hecho como homicidio en grado de tentativa y condenaron a Yamila Yael Medina Almada a cuatro años de prisión. En virtud de una sentencia anterior en suspenso se le impuso una pena única de cinco años de prisión.