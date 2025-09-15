Gusto, tacto y olfato: atrapan a mechera con bandejas de fiambre y productos de perfumería

Una mujer de 35 años que el domingo por la tarde sustrajo mercadería bajo la modalidad “mechera” del supermercado Carrefour de la avenida Constitución fue aprehendida por personal policial tras un llamado al 911 y fue notificada de la formación de una causa penal.

Efectivos del Comando de Patrullas llegaron a la sede del supermercado donde aprehendieron a la mujer que había sido captada por las cámaras de seguridad cuando ocultaba entre sus prendas 4 bandejas de panceta ahumada, 5 de jamón cocido Cagnoli, 5 de salame Milán y un mixer plástico por una suma superior a los 117 mil pesos.

En una mochila de su propiedad también hallaron un kit de perfume, un tratamiento para skin care, lociones capilares, varios shampoo, acondicionadores y respuestos de afeitadoras cuyo origen no se pudo establecer.

La mujer fue aprehendida.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la notificación de una causa penal, la restitución de los elementos comestibles y el traslado de la mujer a la Unidad Penal N°50 de Batán.