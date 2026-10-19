Peajes sustentables: Aubasa inauguró su primer parque solar y proyecta extenderlo a las rutas bonaerenses

La instalación apunta a generar electricidad para abastecer parte de la infraestructura vial y reducir la dependencia del suministro convencional.

AUBASA dio un primer paso hacia el uso de energías renovables en sus rutas y autopistas con la inauguración de su primer parque solar en el peaje de Hudson. La instalación apunta a generar electricidad para abastecer parte de la infraestructura vial y reducir la dependencia del suministro convencional.

El proyecto se enmarca en una estrategia de sustentabilidad de la empresa estatal bonaerense, que tiene a su cargo la concesión de más de 900 kilómetros de rutas y autovías. Entre los objetivos se encuentra avanzar hacia un sistema de generación propia que permita cubrir las necesidades energéticas de distintas instalaciones.

La iniciativa también pone el foco en servicios esenciales para quienes circulan por los corredores viales, como la iluminación y el funcionamiento de los centros de monitoreo, fundamentales para la operación y la seguridad de las autopistas.

Cómo funciona el parque solar de AUBASA

La instalación está ubicada en la zona del peaje de Hudson, sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, en un sector estratégico de conexión con el ramal Gutiérrez y la Autovía 2.

El antecedente del proyecto se remonta a mayo de 2025, cuando AUBASA anunció la construcción de un parque fotovoltaico para generar electricidad destinada a las áreas operativas de un obrador cercano al peaje. En aquel momento, la empresa informó que tendría una potencia de 120 kilovatios y que el excedente de energía podría incorporarse a la red general para abastecer a la autopista.

La nueva instalación representa un avance respecto de las soluciones solares individuales que ya se utilizan en algunos puntos de las rutas, por ejemplo, para alimentar luminarias o señalización. La propuesta consiste en concentrar la generación de energía en una planta capaz de contribuir al abastecimiento de distintas instalaciones.

El objetivo es incorporar fuentes renovables a la infraestructura vial y avanzar en un esquema que permita aprovechar la energía solar en los servicios que requiere el funcionamiento cotidiano de las autopistas.

El plan para extender la energía solar a otras rutas

La experiencia de Hudson podría funcionar como punto de partida para ampliar la incorporación de energías renovables en otros sectores de la red concesionada.

En su balance de obras de octubre de 2026, AUBASA incluyó la incorporación progresiva de energías renovables entre las líneas de trabajo destinadas a modernizar sus servicios. La compañía también desarrolla intervenciones en la Autovía 2 y la Ruta Provincial 11, además de obras en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

La posibilidad de extender este tipo de instalaciones permitiría evaluar alternativas para abastecer dependencias operativas, estaciones de peaje y otros servicios vinculados con la circulación.

Sin embargo, la expansión a toda la red vial requiere proyectos específicos para cada ubicación, con estudios sobre la demanda eléctrica, la superficie disponible y la capacidad de generación necesaria. Por el momento, no se cuenta con un cronograma público confirmado que detalle en qué puntos se instalarían los próximos parques solares.

¿Podría llegar un parque solar a Mar del Plata?

La pregunta interesa especialmente a quienes viajan por la Autovía 2, uno de los principales accesos a Mar del Plata y un corredor clave para el turismo bonaerense.

AUBASA tiene bajo su concesión tramos de la Autovía 2 y lleva adelante obras en ese corredor. En su planificación también contempla intervenciones entre Dolores, Maipú y Mar Chiquita, por lo que la infraestructura de la empresa se extiende por sectores vinculados con los viajes hacia la Costa Atlántica.

La llegada de un parque solar a la Autovía 2 es una posibilidad que podría evaluarse dentro de la estrategia de expansión de energías renovables, especialmente para abastecer instalaciones operativas y servicios de los peajes. No obstante, hasta el momento no hay información pública confirmada sobre una obra de estas características prevista específicamente para Mar del Plata.

Si la iniciativa se extendiera a otros puntos de la red, el corredor hacia la Costa podría formar parte de las alternativas a analizar. Para que eso ocurra, AUBASA debería definir las ubicaciones, las características técnicas y las etapas de ejecución.