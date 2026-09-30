Obras: ratifican que en el 2027 repavimentarán los últimos 60 kilómetros de la ruta 2

La renovación integral de la ruta 2, uno de los principales accesos a Mar del Plata, tiene fecha de finalización prevista. Según confirmó el titular de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) José Arteaga, durante el 2027 se completarán los últimos 60 kilómetros que todavía quedan por repavimentar entre Coronel Vidal y la ciudad.

AUBASA viene ejecutando distintas etapas de recuperación de la Autovía 2. Según informó la propia empresa, con las obras actualmente en marcha se alcanzará el 84% de la renovación, mientras que el 16% restante corresponde al tramo Vidal-Mar del Plata, que terminará de desarrollarse el próximo año.

En junio Arteaga había anticipado que trabajaban en el proceso licitatorio para intervenir el último tramo de la autovía. En ese momento, la empresa había señalado que el proyecto contemplaría no solamente la repavimentación, sino también mejoras de infraestructura e iluminación en los accesos a Mar del Plata.

Obras por etapas

AUBASA mantiene actualmente obras en distintos tramos de la ruta 2. Uno de los sectores es el correspondiente a Dolores-Maipú, donde los trabajos ya habían alcanzado el 50% e incluyen la colocación de nueva carpeta asfáltica, demarcación y señalización.

A la vez inició la segunda etapa de intervención entre Coronel Vidal-Maipú, que contempla la repavimentación de 67 kilómetros en los dos sentidos. Concluídos esos trabajos, solamente quedará pendiente el tramo final Vidal-Mar del Plata.

El objetivo anunciado por la empresa es que para fines del 2027 toda la Autovía 2 quede pavimentada a nueva en las dos manos de circulación.

Desde AUBASA subrayaron que la repavimentación del último tramo de la Autovía 2 forma parte del Programa de Obras 2024-2027, que contempla distintas intervenciones en los trazados bonaerenses bajo su concesión para mejorar la conectividad y las condiciones de seguridad vial.

De cumplirse el cronograma previsto, 2027 marcará el cierre de la renovación integral de la ruta 2, con los últimos 60 kilómetros entre Coronel Vidal y Mar del Plata.