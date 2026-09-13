Un micro contra un caballo suelto en la Autovía 2 y la Justicia responsabilizó a la concesionaria

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata confirmó la responsabilidad de Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) por un accidente ocurrido en la Autovía 2, en el que un micro de la empresa Tienda León chocó contra un caballo suelto sobre la calzada.

El hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2021, alrededor de las 23.27, a la altura del kilómetro 213, en jurisdicción del partido de Dolores. Según quedó acreditado en la causa, un vehículo Scania impactó contra el equino que se encontraba sobre la ruta y luego el animal fue embestido por una camioneta Peugeot Partner. El animal murió al instante, mientras que un pasajero debió ser traslado a un hospital para su atención.

Tras el siniestro, Tienda León demandó a Aubasa por los daños ocasionados. En primera instancia, la Justicia de Dolores había establecido una indemnización de $4.091.398, además de los intereses y mecanismos de actualización correspondientes.

La justicia marplatense consideró responsable a la concesionaria por no tomar las medidas necesarias para la prevención.

Aubasa y su asegurado Provincia Seguros apelaron la decisión y argumentaron, entre otras cuestiones, que la aparición del animal había sido imprevisible e inevitable y que también debía contemplarse la conducta del conductor del micro.

Pese a ello, ahora los jueces marplatenses Diego Ucín y Roberto Mora rechazaron los planteos y confirmaron la sentencia. La Cámara sostuvo que la presencia de animales sueltos constituye un riesgo previsible para una concesionaria vial y que Aubasa debía demostrar que había adoptado medidas razonables para prevenirlo.

Por el siniestro, un pasajero debió ser derivado a un hospital. El caballo murió en el acto.

En particular, el tribunal remarcó que no había pruebas de la existencia de carteles de advertencia, patrullajes exhaustivos u otros mecanismos de prevención destinados a reducir el riesgo de animales sueltos en ese sector de la Autovía 2.

Además, la Cámara confirmó los montos indemnizatorios –a actualizarse en el momento de la ejecución- de $1.019.398 por los daños materiales del micro y $3.072.000 por la pérdida de valor venal. En este último caso, una pericia mecánica había determinado que el vehículo sufrió una depreciación del 9,6% de su valor como consecuencia del siniestro.