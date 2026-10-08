Aumentan los peajes del corredor atlántico: cuánto costará viajar de Mar del Plata a Buenos Aires

Las tarifas de Aubasa vuelven a aumentar en las estaciones del corredor atlántico.

Viajar desde Mar del Plata hacia Buenos Aires será más caro desde este viernes, a partir de la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario de Aubasa para las estaciones del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA).

La actualización fue aprobada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y comenzará a aplicarse desde las 00:00 del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, es decir, desde este viernes. El esquema surge de la aplicación del Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), utilizado para actualizar trimestralmente los valores.

El nuevo cuadro tarifario impactará en el costo de viajar entre Mar del Plata y Buenos Aires.

En el recorrido hacia Buenos Aires por Autovía 2, los peajes de Maipú y Samborombón pasarán a tener una tarifa de $8.600 para la categoría 1, con un incremento del 9% respecto a los $7.900 vigentes. Para quienes accedan a la tarifa bonificada, el valor será de $6.900, mientras que con TelePASE el costo quedará en $8.507,95. Los mismos montos rigen para el peaje de La Huella, en Ruta 11.

El resto del Sistema Vial Atlántico

A esto se suma el peaje de Mar Chiquita, también en Ruta 11, que tendrá un valor de $4.000 para la categoría 1, $3.200 con tarifa bonificada y $3.913,65 utilizando TelePASE.

En tanto, la estación de Madariaga de Ruta 74 tendrá una tarifa de $3.600, $2.900 bonificada y $3.573,33 con TelePASE.

Los peajes de Samborombón, La Huella, Maipú, Madariaga y Mar Chiquita tienen nuevos valores.

La medida quedó plasmada en la Resolución 760/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que aprobó un nuevo cuadro tarifario para el Sistema Vial Integrado del Atlántico (Svia). Según establece la norma, los nuevos valores entran en vigencia a partir de este viernes.

El incremento responde al mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión, que toma como referencia el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT). Ese índice se compone en un 55% por el Índice de Salarios, un 25% por el Índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) y un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos indicadores elaborados por el Indec.