Piden derogar un DNU de Milei que afecta a jóvenes travestis y trans: "Va contra las minorías”

Desde AMI piden derogar un DNU de Milei que afecta la salud de jóvenes travestis y trans. Foto: 0223.

Madres y padres de todo el país comenzaron este lunes la campaña “No al DNU 62/2025” que prohibió el acceso a la salud integral de jóvenes travestis y trans menores de 18 años. En Mar del Plata, esta mañana integrantes de la Asociación del Mundo Igualitario (AMI) denunciaron que el gobierno de Javier Milei hizo retroceder las conquistas sociales logradas en la Ley 26.743 de Identidad de Género.

Desde la organización aclararon que si bien el polémico DNU está suspendido, reclaman que "debe ser derogado” y exigieron que se cumpla la ley que reconoce el acceso a la salud integral al sistema de salud público y privado sin patologizar a la persona. Y asegurar el acompañamiento médico a quienes consultan.

En diálogo con 0223, la abogada de AMI, Claudia Vega, explicó que Ley de Identidad de Género “le da a las personas menores de edad todo el derecho a poder posibilitar que tanto los procesos hormonales como los procesos quirúrgicos para adecuación corporal a la identidad y el fortalecimiento de la identidad de personas menores de edad” y que este DNU “lo cercena”.

Desde AMI piden derogar un DNU de Milei que afecta la salud de jóvenes travestis y trans. Foto: 0223.

“Técnicamente hay una resolución en la Cámara de Capital, con lo cual están suspendidos los efectos del decreto. Pero nosotras entendemos, como organización, que este decreto en realidad tiene que ser derogado”, afirmó la letrada.

Y agregó: “Este decreto es de nulidad absoluta, porque no tiene ninguna necesidad ni urgencia”, argumentó.

"Va contra la salud integral"

Cecilia Kornzaft, es psicóloga de la organización, pero aclaró que además “es mamá de una niñez trans” y que desde AMI reclaman para que puedan acceder a la salud, educación, al cambio registral y que sus hijos pueden tener una mejor calidad de vida. “Si esto se limita, se prohíbe, se van a empezar a elevar, como ya hemos visto, los índices de malestar emocional”, anunció.

Desde AMI piden derogar un DNU de Milei que afecta a jóvenes travestis y trans. Foto archivo.

“Es importante también aclarar que como familias no hay nada que queramos más que nuestras hijes amen a sus corporalidades y se amen tal cual son y que entiendan que no hay nada malo en esas corporalidades y en elles, pero vivimos en una sociedad que todavía no está preparada para eso, para poder respetarlo. Entonces, bueno, es importante poder acompañarles en este camino de afirmación de su género”, subrayó Kornzaft.

“El avance de la derecha implica un retroceso en derechos”

Por su parte, Ernesto Chiariello, papá de una niña trans, se mostró preocupado cómo un decreto “que no es de necesidad y urgencia” pudo dar marcha atrás con una ley. “En todo caso tendría que ser el Congreso el que discuta si quiere modificar o no una ley, pero un decreto no tendría que poder hacerlo”, razonó.

En ese análisis, consideró que “la extrema derecha, no solo en Argentina, sino en la región y en el mundo, tiene la agenda justamente avanzar contra las discapacidades, contra las minorías, contra los colectivos también” y el avance en la región “es superpeligroso, porque Argentina es un país de vanguardia en este tipo de leyes”, como lo fue con el matrimonio igualitario.

Por último, Claudia Vega aclaró: “Las niñeces pequeñas no modifican su corporalidad; eso es uno de los grandes mitos y se nos acusa a las familias de querer imponerlo. Esto es importante aclararlo: estamos hablando de adolescentes, de personas jóvenes luego de la pubertad, o que empiezan con los controles en la pubertad, acompañados por equipos médicos interdisciplinarios. Entonces, las niñeces pequeñas, salvo las corporalidades intersexuales, el resto de las niñeces no se interviene, simplemente se las acompaña desde el amor y el respeto”, concluyó.