Larroque respaldó a Pulti para 2027 y dijo que “merece una nueva oportunidad” en Mar del Plata

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dejó una definición política de peso para el escenario electoral de Mar del Plata: respaldó al exintendente y actual concejal Gustavo Pulti como referencia local del espacio que conduce el gobernador Axel Kicillof y aseguró que “merece una nueva oportunidad”.

En la previa de la apertura de las finales de los Juegos Bonaerenses que se desarrollan en Mar del Plata, el funcionario marcó su posición dentro del armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de cara al armado electoral del 2027 y puso a Pulti - sin mencionarla - por encima de la histórica dirigente del Partido Justicialista local, Fernanda Raverta.

Del 19 al 23 de octubre se desarrollan las finales de los Juegos Bonaerenses.

"Yo lo digo sin ambigüedad. Nosotros obviamente estamos trabajando con Gustavo Pulti. Fue intendente de la ciudad y ahora es concejal. La verdad es una persona de vasta experiencia, muy comprometida y forma parte del Movimiento Derecho al Futuro", valoró Larroque.

“Por supuesto habrá otros compañeros, compañeras, pero en mi caso la decisión es clara”, agregó, dejando en clara la postura del Gobierno bonaerense sobre el armado electoral de cara al año que viene y su respaldo al exintendente.

"Me parece que es un gran compañero, que conoce mucho la ciudad, es trabajador y merece una nueva oportunidad”, agregó ante la consulta de 0223.

El ministro bonaerense respaldó al exintendente como candidato local

El peronismo y la necesidad de ordenarse para 2027

Asimismo, consultado sobre la interna, afirmó que el peronismo "tiene que ordenarse" y sostuvo que el espacio debe revisar su experiencia de gobierno y mejorar su funcionamiento interno.

"Creo que venimos de una experiencia que no estuvo a la altura de las expectativas de la sociedad, que fue bastante compleja, traumática, que careció de orden", analizó.

Larroque dijo que el peronismo tiene que "ordenarse"

En ese marco, planteó que no alcanza con construir un frente electoral, sino que también es necesario demostrar capacidad de gestión. “Hay que poder mostrarle a la sociedad no solo una fuerza política que puede construir un frente electoral, sino que tenga la capacidad de gobernar”, señaló.

Los Juegos Bonaerenses, una decisión política

Más allá de la lectura electoral, Larroque defendió la decisión del Gobierno provincial de sostener las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata y mantener la escala de participación, pese al contexto económico y los recortes del Gobierno de Javier Milei.

El funcionario subrayó que la realización del evento tiene un impacto que excede lo deportivo. La llegada de miles de participantes y sus familias genera movimiento en el turismo, el consumo y la ocupación hotelera, con efectos sobre distintos sectores de la economía local.

En ese sentido, consideró que la Provincia podría haber reducido la magnitud del encuentro frente a las dificultades presupuestarias, pero optó por mantenerlo. “El gobernador se podría haber escudado y haber reducido lo que significa esta fiesta”, afirmó, al defender la decisión política de sostener la competencia.

Larroque también destacó que la edición vuelve a reunir a unos 30.000 participantes y que las actividades se extienden a otras localidades de la región, entre ellas Santa Clara del Mar y Miramar. Según precisó, la inversión provincial asciende a $21.000 millones y representa un esfuerzo compartido con los 135 municipios bonaerenses. “Acá no hay distinción partidaria, acá trabajamos todos juntos para poder vivir esta fiesta, que es lo importante”, concluyó.