Se inauguran las finales de los Juegos Bonaerenses con récord de participantes

Este lunes a las 15, las Toscas de Mar del Plata será el escenario para la apertura oficial de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026, un evento que congregará a las delegaciones de los 135 municipios bonaerenses. El gobernador Axel Kicillof encabezará la ceremonia, acompañado por funcionarios como el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y contará con un espectáculo principal a cargo del artista Tiago PZK.

La competencia, que se extiende hasta el viernes 23 de octubre, reunirá a más de 30.000 finalistas que disputarán medallas en diversas disciplinas deportivas y culturales. Esta edición marca un récord histórico con más de 504.000 inscriptos en toda la provincia, quienes pasaron por las etapas municipales, regionales e interregionales para llegar a esta instancia decisiva.

Andrés Larroque destacó la importancia de mantener el certamen pese a las dificultades económicas nacionales. “Para nosotros es un acto de justicia social poder sostener estos Juegos, en el contexto que nos toca atravesar con un gobierno nacional que ha desertado de sus responsabilidades”, afirmó el ministro. Además, precisó que la inversión provincial supera los $21.000 millones, destinados a apoyar a los municipios en la organización, traslado y alojamiento de las delegaciones.

La llegada masiva de participantes y sus acompañantes también representa un impulso para el sector turístico local, que atraviesa un año complicado. Hoteles, restaurantes y comercios en el centro de Mar del Plata se preparan para aprovechar el movimiento generado durante la semana de competencia. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica destacaron la revitalización que genera el evento en gastronomía y alojamiento, mientras que UTHGRA resaltó su impacto positivo para el trabajo en hotelería y gastronomía.

Las actividades de los Juegos Bonaerenses 2026 incluyen 117 disciplinas deportivas y culturales distribuidas en más de 66 escenarios de la ciudad, como polideportivos barriales, el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, la Pista de Atletismo Justo E. Román y el Centro Municipal de Hockey. También participarán clubes y espacios culturales locales para albergar las competencias decisivas.

Además, la modalidad intergeneracional estará presente con disciplinas como bochas, sapo, fútbol tenis, orientación, tejo y truco, integrando a personas de distintas edades. El certamen, que celebra su 35° edición, busca promover la actividad física y la expresión cultural, fortaleciendo la identidad bonaerense y la participación inclusiva.

La delegación marplatense contará con 510 representantes: 480 competirán en deportes y 30 en cultura. Inicialmente, la participación local comenzó con 4.940 inscriptos que superaron las etapas clasificatorias para llegar a la fase final en Mar del Plata.