Juegos Bonaerenses: un chofer dio positivo de alcoholemia antes de trasladar a una delegación a Mar del Plata. Foto: La Razón de Chivilcoy.

Un chofer que debía trasladar a una delegación de los Juegos Bonaerenses a Mar del Plata dio positivo en un control de alcoholemia antes de iniciar el viaje. El episodio se registró en Chivilcoy, donde se realizaron controles preventivos a los conductores asignados al traslado de los participantes.

Según informó el medio La Razón de Chivilcoy, el conductor es oriundo de Chacabuco y formaba parte del servicio contratado para llevar a representantes de Chivilcoy a Mar del Plata, donde se desarrollan las finales de los Juegos Bonaerenses.

De acuerdo con la información difundida, el resultado positivo motivó la intervención de las autoridades municipales. La empresa responsable del transporte debió designar a otro chofer para garantizar que la delegación pudiera viajar.

Además, personal de la Dirección de Tránsito retuvo la licencia de conducir del conductor y dio inicio a las actuaciones correspondientes.