La "estrella culona" al cine: cómo será el documental y la nueva excursión del Conicet en las profundidades

Bajo el título de "Bichos del mar", la expedición submarina que protagonizaron hace más de un año científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y que atrapó a millones de personas a través de transmisiones en vivo, llegará al cine y el próximo mes se podrá ver en salas de Mar del Plata y del resto del país.

Este lunes 0223 habló con Emiliano Ocampo, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), que brindó algún adelanto de cómo será el film donde se podrá volver a ver el gran trabajo de investigación en el lecho marino argentino que dio notoriedad a la "estrella culona" y a otros increíbles animales marinos.

- Emiliano, ¿qué información se maneja con respecto a la proyección en cine de un documental?

-Ocampo: Bueno, en realidad es un documental ficcionado, o sea, tiene partes de ficción, tiene partes como de interpretaciones artísticas que le pusieron los directores, que se llaman Francisco y Tati, que son de la productora Brillitos —antes trabajaban con la productora Orsai y ahora se independizaron y les está yendo muy bien—. Y también hay un chico que se llama Pablo Crespo, que es el que está haciendo todo el diseño de lo que es la música.

-¿Y de qué se trata más o menos. Pudiste tener algún tipo de adelanto?

-Yo hasta ahora charlé solamente con los directores y vi un poco de lo que son los avances, es decir, el tráiler de la película, y lo que se deja ver es que está muy mostrado el fondo marino, todas las proyecciones que mostramos el año pasado durante las transmisiones de la campaña Talud Continental IV , y ahí en el medio de esas imágenes que se van mostrando es como que van buscando una narrativa y van buscando una estética para mostrar un poco cómo son los personajes, es decir, cómo fuimos nosotros los científicos, como características, digamos, de nuestra vida, de nuestras personalidades, nuestra forma de narrar la ciencia.

—¿Y de los bichos?

—Y de los bichos se ve muchísimo, así que son, digamos, los protagonistas de la película.

—¿Están los diálogos de ustedes, los que veíamos nosotros en las transmisiones?

—Yo creo que sí, son los diálogos de las transmisiones, por ahí buscando encontrar ciertas historias y retratar un poco los personajes, algunos característicos como el de Nadia Coralina, una persona que terminó siendo bastante conocida en el ámbito científico y en el ámbito de la comunicación de la ciencia. Y la música es todo música clásica, muy linda. La avant-première va a ser el 26 de noviembre de este año, así que el mes que viene va a estar proyectándose en cines en Buenos Aires, acá en Mar del Plata también. Ayer me contaron los chicos que estuvieron haciendo la grabación de la música clásica con una orquesta en vivo desde Bulgaria y unos recortes del sonido y parecía muy profesional y muy espectacular.

—¿Es una sola película, digamos, o hay más de una?

—Es una película, dura creo que 120 minutos. Es documental, pero como te decía, con partes ficcionadas o recortadas de forma tal que se muestren algunas peculiaridades de los personajes, es decir, de los científicos a bordo.

—Ya pasó más de un año de todo esto, explosión mediática, miles de likes, miles de reproducciones en las redes sociales, viajes por el mundo a distintos países del mundo de ustedes contando un poco de qué se trató todo esto en un momento muy particular. ¿Pudieron como grupo hacer algún tipo de lectura ya pasado el tiempo?

—Mirá, lo estuvimos analizando a nivel del boom comunicacional. lo estuvimos hablando y de hecho analizando con la gente del Schmidt Ocean Institute y con unas comunicadoras sociales que trabajan en Posadas, en Misiones, hicimos un artículo analizándolo. Digamos que todas las ideas que diagramamos terminaron siendo hipótesis en realidad, pero creemos un poco que ayudó el hecho de que ha sido un contenido que está muy poco masticado, digamos, muy poco guionado, fue muy espontáneo; fue muy espontáneo y, digamos, los científicos nos sorprendimos con todo lo que vimos y lo acompañábamos en vivo con gente sorprendiéndose en el mismo momento. Muchos chicos interesados, ayudó también que fueron las vacaciones de invierno, que la gente por ahí se podía tomar el tiempo para vernos durante el día, durante la noche; un fondo marino que no deja de ser nuestro fondo marino y que no lo conocíamos, entonces verlo en vivo eso creo que despertó curiosidad.

—Era algo que veíamos en documentales de otras partes del mundo que ni pensábamos que podía llegar hasta acá.

—Sí, mucha comunidad que nos acompañó y que de alguna forma nos empezó a conocer y gente que ya nos conocía y que sabía que estamos bastante desfinanciados y con problemas para, digamos, asomar la cabeza para seguir trabajando y que, bueno, de alguna forma fue una manera de reivindicar todo eso también.

—¿La gente de Schmidt Ocean qué dijo?

—Ellos están contentísimos, entienden muy poco...

—¿Tuvieron algún otro furor como ese o fue ese un punto alto en su campaña?

—Digamos que es el punto alto, sin duda. Han tenido otros momentos, por ejemplo, en las costas pacíficas de Costa Rica hace unos años atrás, en el 2022 si no me equivoco, tuvieron también una repercusión también bastante grande y fue el primer año que se empezó a transmitir en vivo, o sea, hablando con los investigadores de allá. Ellos nos dijeron que empezaron a pedir a la fundación que se transmita en vivo, y eso sin duda despierta la curiosidad de la gente. Yo creo que es también una de las grandes explicaciones de por qué tuvo tanto furor, es el hecho de que uno lo está transmitiendo en el idioma original.

—Lo tuyo es la biología, pero sigo por lo sociológico: ¿cuánto hay del factor argento de esto?

—Sí, sí, es un buen punto, sí, yo creo que la argentinidad explica bastante, ¿no? Porque cuando nosotros hicimos el análisis este que te contaba, parte de lo que vimos fue que, bueno, que el bloque latinoamericano nos siguió bastante, cientos de miles de personas siguiéndonos, viendo las imágenes, incluso en España también bastante, lo cual explica lo del idioma, pero acá en Argentina fue como más del 80% de las vistas, visualizaciones de las... lo que se llama concurrent view, que son las cantidades de gente que se está viendo en vivo, digamos. Y bueno, y eso es como todo, ¿no? Acá viene a tocar una banda de afuera y dice: "Che, el público argentino es increíble". Por ahí eso de la argentinidad explica bastante el fenómeno.

—Sé que estuviste en China y en Panamá, no sé si en otros lugares hablando de esto. Contame qué avidez tuvo el público de otros países para saber un poco de lo que pasó.

—Bueno, ha sido una de las cosas lindas de este fenómeno que abrió ciertas puertas. En realidad a China fui a trabajar en ensamblado de genomas, que es algo que hago, digamos, en mi vida científica cotidiana más allá de esto, pero en Panamá estuvimos con unos colegas, con Nahuel, estuvimos contando un poco y haciendo algunos juegos y contando un poco del fenómeno y la gente muy muy enganchada. Nos dio bastante alegría ver que a nivel internacional, por lo menos acá en Latinoamérica, nos conocen y sabían del fenómeno y conocían los iconos, digamos, los animalitos, la estrella culona, la bastadita...

—La bastadita, el pepino, todos esos...



—Todos esos eran conocidos, así que bueno, muy divertido, ¿no? Y bueno, y ahora hay un foro de periodismo científico que me invitaron a participar, que es acá en Mar del Plata, una sede, y la otra es en México, así que por suerte voy a ambas.

—¿Cómo continúa todo esto más allá del documental, la investigación, todo este esto que se ha abierto a partir de ese de esa expedición al cañón submarino Mar del Plata?



—Y a pesar de que el contexto, como decíamos hace un rato, es bastante negativo, ¿no?, para la ciencia, para la educación, ni hablar para la comunicación de la ciencia, es lindo ver que sigue teniendo repercusiones que nosotros lo podemos usar como una herramienta para hacer comunicación de la ciencia propiamente, pero también como para demostrar que tenemos un posicionamiento, que existimos y que somos importantes. Han salido documentales, este Documental Ficionado 1, CONICET Documental también está haciendo una serie de documentales, y lo más lindo de todo es que el año que viene tenemos una nueva campaña, es decir, el barco, el Falkor (too), vuelve a las costas argentinas, que es algo medio que no lo tenían pensado ellos en el esquema de cosas que tenían que hacer el año que viene, no estaba, venía a volver a Mar del Plata, y vuelven.

En realidad vamos a estar no en el cañón Mar del Plata, sino en unos cañones que están un poquito más al sur, que se llaman cañón Almirante Brown y Ameghino. A la altura de Puerto Madryn. A 600 kilómetros. Misma profundidad, incluso un poquito más profundo. A más de 4.000 metros. Va a ser récord para nosotros, así que muy contentos, porque en lo científico para nosotros es un empujón bárbaro, porque vamos de vuelta a conseguir muestras biológicas y a conseguir las imágenes que, digamos, es uno de los insumos más importantes que con los cuales estamos trabajando hoy por hoy, y bueno, también de vuelta aprovechar el momento y aprovechar la oportunidad para hacer un poco más de comunicación de la ciencia y contar de estas cosas que hacemos los científicos.

—Emiliano, por último, se dice comúnmente que sabemos más tal vez de la superficie de la Luna que del fondo del océano en el planeta Tierra. ¿Esto es así todavía?



—Todavía es así, estamos en camino de revertirlo, ¿no? Estas prospecciones cada vez muestran más imágenes y se conocen más los fondos y como se van sorteando estas dificultades tecnológicas, digamos, que impone hacer una prospección, tomar imágenes a 4.000 metros de profundidad, bueno, estamos cada vez más cerca de conocer estos lugares inhóspitos.



