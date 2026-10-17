La estrella culona llega al cine: la expedición del Conicet en Mar del Plata tendrá su propia película

La expedición submarina realizada a 300 kilómetros de la Costa Atlántica que atrapó a millones de personas a través de transmisiones en vivo dará un salto inédito hacia la pantalla grande. Bajo el título de "Bichos del mar", la investigación científica desarrollada por profesionales del Conicet en las profundidades del Cañón de Mar del Plata se convertirá en un largometraje con fecha de estreno confirmada para el próximo 26 de noviembre en las salas de cine de todo el país, con la estrella culona como protagonista principal.

Cómo será la película de la expedición submarina del Conicet en Mar del Plata

La campaña oceanográfica llevada a cabo a bordo de la embarcación Falkor (too) se transformó en un verdadero fenómeno de masas al emitir en directo y en alta definición el trabajo de exploración marina. Con más de 245 horas acumuladas de programación y una audiencia global que superó las 18 millones de reproducciones, la iniciativa cautivó al público mediante momentos icónicos que se viralizaron en redes sociales, como el sorpresivo hallazgo de la particular estrella de mar.

El 26 de noviembre se podrá ver el documental.

A diferencia de un documental tradicional, la propuesta cinematográfica apuesta por un enfoque narrativo diverso que combina pasajes de aventura, ciencia ficción, drama, comedia y secuencias musicales. La trama central busca revelar todo lo que sucedió en el interior del buque mientras las cámaras transmitían hacia el exterior, profundizando en la convivencia cotidiana, las tensiones y los desafíos personales del equipo conformado por 25 investigadores en altamar.

El proyecto busca revalidar en la cartelera comercial el masivo acompañamiento popular hacia una iniciativa de divulgación que rompió récords históricos en las plataformas digitales. La travesía por los ecosistemas marinos del talud continental demostró el profundo interés social por el estudio de los recursos naturales del Atlántico Sur y puso en valor la labor técnica de los especialistas locales en un contexto de constantes reclamos presupuestarios.

Hubo un equipo de 25 investigadores en altamar.

De esta manera, el paso de la misión científica desde el formato de streaming hacia el circuito formal de las salas de cine representa un hecho histórico para la producción audiovisual nacional. La película promete reunir en los complejos cinematográficos tanto a la comunidad académica como al público general que siguió día a día los descubrimientos concretados en los abismos oceánicos de la región.