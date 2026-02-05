Increíble hallazgo: filmaron una medusa gigante que mide como un colectivo en aguas marplatenses

La expedición Vida en los extremos fue liderada por científicos del Conicet y la Universidad de Buenos Aires.

Una medusa fantasma gigante sorprendió a un grupo de científicos argentinos al ser registrada en video en las profundidades de las aguas de Mar del Plata. El hallazgo, con un ejemplar de dimensiones comparables a las de un colectivo escolar, se produjo durante la expedición científica “Vida en los extremos”.

Esta campaña marina, encabezada por miembros del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), se desarrolló a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too) entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026. Recorrieron zonas desde el puerto de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, explorando regiones poco documentadas como el cañón submarino Colorado-Rawson y el mayor arrecife conocido de Bathelia candida.

Durante uno de los puntos clave de la travesía, los especialistas avistaron a la Stygiomedusa gigantea, considerada una de las criaturas más extrañas del océano profundo. Su presencia fue documentada a 253 metros de profundidad en el talud continental argentino.

Según dijeron los investigadores en un comunicado, el ejemplar medía aproximadamente 11 metros y se trata de “una rara medusa fantasma, una medusa de aguas profundas que puede crecer tanto como un autobús escolar”, afirmaron.

La medusa destaca por sus cuatro brazos bucales, estructuras que pueden alcanzar los 10 metros de extensión y carecen de tentáculos urticantes, a diferencia de otras especies. Utiliza estos brazos, semejantes a grandes sábanas, para atrapar plánctones y peces pequeños, que conforman su dieta. La campana de la medusa puede alcanzar cerca de un metro de diámetro, intensificando el impacto visual del hallazgo.

Las imágenes fueron conseguidas mediante el uso del vehículo operado de forma remota (ROV) SuBastian, una herramienta avanzada capaz de descender hasta los 4.500 metros. Este equipo permitió obtener imágenes en alta definición sin alterar el ecosistema, lo que representó una mejora significativa respecto a las antiguas redes de arrastre, que dañaban las especies capturadas y dificultaban la observación de su comportamiento natural.

Desde su primer registro científico en 1910, la Stygiomedusa gigantea solo ha sido documentada alrededor de 130 veces en todo el mundo. Este nuevo hallazgo resalta la relevancia del Mar Argentino como refugio de especies poco conocidas y contribuye a visibilizar la riqueza de la biodiversidad marina argentina.

Por otra parte, la expedición también avistó, por primera vez en aguas nacionales, una caída de ballena a 3.890 metros de profundidad, fenómeno que crea ecosistemas temporales y proporciona alimento a especies como pulpos, tiburones y cangrejos. Además, el grupo exploró el mayor arrecife conocido de Bathelia candida, donde reportaron una comunidad de especies variada y desconocida hasta el momento.