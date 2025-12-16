Nuevo streaming del Conicet: cómo ver en vivo la última expedición en el Mar Argentino

El pasado 14 de diciembre Conicet inició la tercera y última expedición a bordo del buque Falkor (too) en nuestro país. El objetivo de este viaje es estudiar distintas zonas del talud continental argentino y para ello se realizarán al menos 15 inmersiones con el ROV del Schmidt Ocean Institute.

Junto a Conicet y al Schmidt Ocean Institute, en esta experiencia participará también la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La campaña se llama “Vida en los Extremos” y recorrerá de Norte a Sur la región del mar profundo que sigue el borde de la plataforma submarina argentina hasta llegar al extremo de Tierra del Fuego.

La expedición se detendrá en tres áreas: Necochea, Puerto Madryn y Tierra del Fuego. Los tripulantes serán 25 científicos y dos “observadores” de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y de la Comisión para la Definición del Límite de la Plataforma, de Cancillería. Pasarán Navidad y Año Nuevo en el fondo del mar y transmitirán en vivo todos los detalles.

Este viaje finalizará el 10 de enero de 2026 en la ciudad de Puerto Madryn.

Cómo ver en vivo la nueva expedición del Conicet

Al igual que en las anteriores transmisiones, las y los interesados en seguir el minuto a minuto de la expedición a bordo del Falkor (too) podrán hacerlo a través de la cuenta oficial de YouTube del Schmidt Ocean Institute.

Se espera la participación del público, ya que podrán hacer preguntas y comentarios a través del chat, que serán respondidos por los científicos.