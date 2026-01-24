Llega un encuentro imperdible con científicos en el Museo Mar

Luego del éxito del streaming del Conicet que mostraba la vida en el Cañón Mar del Plata, el Conicet Mar del Plata invita a la comunidad a participar de los encuentros que se realizarán el martes 27 de enero y el miércoles 4 de febrero, a las 19 en el auditorio del Museo MARy están orientadas a promover las vocaciones científicas e inspirar la curiosidad del público.

Eleonora Verón, Nahuel Farías, Florencia Matusevich, Ezequiel Mabragaña, Carolina Germinario y Emiliano Ocampo, especialistas vinculados a investigaciones sobre el Mar Argentino y a la histórica expedición submarina realizada en el cañón Mar del Plata nos acompañarán a descubrir junto a investigadoras e investigadores del Conicet cómo se hace ciencia, qué herramientas se utilizan para estudiar el mar, cómo es el camino para convertirse en científico o científica y hasta dónde llega nuestra soberanía.

Las actividades forman parte de "Vidas Submarinas", la muestra que puede verse en el mencionado espacio de arte de martes a domingo. Allí, el público puede recorrer distintos espacios que incluyen infografías gráficas y audiovisuales, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Además, se ofrecen diariamente tres talleres: uno de arena kinética destinado a chicos y chicas de 2 a 7 años, un taller de arte y tecnología y un taller de robótica.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita, de martes a domingo de 15 a 21, hasta el 15 de febrero, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MAR), ubicado en Av. Félix U. Camet y López de Gomara, Mar del Plata.