Deportivo Norte - Quilmes, duelo marplatense en los cuartos del Regional Amateur

Quilmes y Norte se cruzaron en la primera fase, con empate en el "Piantoni" y triunfo local en el "Carlos Miori".

Luego de que se terminara la primera fase de playoffs, el Consejo Federal oficializó los cuadros para la recta final del Torneo Regional Amateur y, en la Región Pampeana Sur, como era de esperarse, habrá cruce de equipos marplatenses entre Deportivo Norte (había salteado una etapa por ganar el grupo) y Quilmes, que viene de superar con amplitud a Ministerio de Quequén en la primera instancia eliminatoria.

En la lucha por el ascenso al Federal A, el primer partido será en el "José Piantoni" del "cervecero", mientras que la revancha se disputará en el "Carlos Horacio Miori" del aurinegro, a la vera de la ruta 2. En caso de igualdad en el resultado global, el semifinalista se dirimirá en una definición con tiros desde el punto penal.

El equipo marplatense que continúa en carrera ya sabe que el próximo destino será Olavarría. El cuadro los puso mano a mano con Racing y Estudiantes, por lo que el ganador de ese duelo histórico de la ciudad del cemento, será el rival de Norte o Quilmes.

Por el mismo cuadro, pero del otro lado, están Ferro de General Pico y All Boys de La Pampa, que juegan un cruce, y Huracán de Ingeniero White y Santa Rita de Piedritas.



