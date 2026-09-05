Quilmes y una victoria a puro gol en Madariaga

Después de empatar sin goles con Deportivo Norte como local, era clave sumar de a tres ante Defensores de Valeria del Mar como visitante, teniendo en cuenta que la lucha por el primer lugar va a estar con el otro representante marplatense. Quilmes lo sabía y salió decidido, se impuso por 5 a 2 y sumó no sólo tres puntos, sino una buena diferencia de gol.

En la primera mitad, fue todo del "cervecero", que se lo llevó por delante a su rival a pura contundencia. Una buena acción de Kevin Collazo, terminó con el gol en contra de Journadez que abrió el camino. El goleador se anotó con un doblete, Benjamín Vallejo e Ian Naranjo sellaron los cinco tantos del conjunto de Sebastián Cano. Para el local anotaron Mato y Rojas. La mala noticia fue la expulsión de Bruno Vallejo en la segunda mitad.

El próximo fin de semana, Quilmes tendrá jornada libre, mientras que Deportivo Norte hará su estreno como local frente a los de Valeria del Mar en el "Carlos Horacio Miori".



