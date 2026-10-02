Con 600 artistas en escena, finalizó MardelDanza

El ciclo contó con elencos de Mar del Plata y la zona

Este jueves se llevó a cabo la última función de Mardel Danza 2026 “Memoría, Verdad y Justicia” a 50 años de la dictadura militar, con gran participación del público, artistas, organizaciones, instituciones y autoridades que acompañaron.

En la primera parte de la fecha se realizó un pequeño acto en el que los organizadores junto a Irene Molinari, Madre de Plaza de Mayo, entregaron certificados a quienes fueron parte como coreógrafas, coreógrafos y curadoras. Clásico momento emotivo donde hubo abrazos, fotos y muchas sonrisas.

El ciclo contó con elencos de Mar del Plata y la zona

Luego, como todos los años, el Colectivo Mardel Danza dejó un mensaje sobre la situación actual. Esta vez eligieron desplegar la bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas” que ya es un símbolo en defensa de la soberanía nacional y mencionaron “Nos están poniendo en venta el país y queremos dejar claro que decimos NO a la extranjerización de nuestras tierras”.

Finalmente transcurrió la función con la potencia de diversas danzas que llevaron a la escena la “Memoria, Verdad y Justicia”. Mediante la expresividad de sus cuerpos, las bailarinas y bailarines recorrieron la reflexión y las distintas emociones que genera una época que marcó la



historia argentina. Durante las obras se escucharon fragmentos de las Madres, se proyectaron imágenes de la dictadura, hubo carteles de compañeros y compañeras desaparecidas y por supuesto, estuvo presente la frase “Nunca Más”.

“Estamos felices de que este sea el quinto año consecutivo de un ciclo que no es sólo danza, sino que es un aporte a la cultura regional, un lugar de encuentro que genera redes y nuevos proyectos.” expresó Bruno García, creador del ciclo.

Durante los últimos cuatro años, en total, participaron más de mil artistas en escena, 88 coreógrafos de los cuales más de la mitad tuvieron la posibilidad de presentar su ópera prima. También han surgido obras que luego se han perpetuado, transformado y crecido.

El ciclo contó con elencos de Mar del Plata y la zona

En algunos casos han llegado a ser reconocidas de diversas formas. Se suman las cinco funciones de 2026 con cinco estrenos en cada una. En total, 25 coreógrafos , 5 curadoras y más de 600 artistas en escena.

Además, es de destacar la participación actual de las instituciones educativas oficiales como la Escuela Municipal de Danza “Norma Fontenla”, el Instituto Profesorado de Arte “Adolfo Ávalos” y la ESEA 1 Polivalente de Arte. También se sumaron la Escuela de Danza Folklórica de Madariaga y estudios de danza de Balcarce, Madariaga y Miramar.

"Es un orgullo haber terminado un ciclo más, este año con una temática que nos atraviesa y nos permite recuperar, valorar y seguir sumando a la lucha y a la búsqueda de Madres y Abuelas”, dijo Juliana Lizardo Viallfañe, referente del colectivo.

Además de la presencia de Irene Molinari, en las diferentes funciones se contó con el acompañamiento de distintas autoridades e instituciones como: Marcelo Marán, director de Artes de la Provincia de Buenos Aires; Julián Villarreal, Secretario General de AJB; Abigail Araujo Secretaria General de ADUM; Melisa Centurión, concejala de General Pueyrredón; Cecilia Piriz, Secretaria de DD.HH. de la CTA-T, referentes barriales, culturales y estudiantiles.