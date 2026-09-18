"Tu vida vale mucho fest", el encuentro que busca concientizar en el mes de prevención del suicidio

El festival se desarrollará este sábado desde las 14

Septiembre es el mes de prevención del suicidio, instituido con el objetivo de crear conciencia sobre el problema de salud pública que afecta a miles de personas en el país. En este marco, el sábado 19 de septiembre se realizará en Plaza Mitre desde las 14 el festival "Tu vida vale mucho"

El festival se desarrollará este sábado desde las 14

El evento gratuito pensado especialmente para jóvenes y adolescentes, con un programa lleno de propuestas para compartir, disfrutar y transmitir un mensaje esperanzador: "Tu vida vale mucho".

Durante la jornada habrá bandas en vivo, rap y freestyle, break dance, skaters, arte plástico y diferentes expresiones vinculadas al mismo y muchas propuestas más a lo largo de toda la jornada.

El cierre estará a cargo de Sacrificio Band, una reconocida banda de pop/rock y rock local.

Una problemática que crece pero está en boca de todos

De a poco, el suicidio va dejando de ser tabú para estar en boca de todos. Los recientes números dados a conocer por organizaciones y entidades han revelado cifras estremecedoras.

Desde la ong Abrazado la Vida, expresaron en Extra (102.1) que recién ahora “los números están empezando a acercarse a la realidad”, ya que durante mucho tiempo existió un subregistro de casos. En esa línea, señaló que se trata de una problemática “en crecimiento” y que las proyecciones para el 2026 podrían superar las cifras del año anterior.

En ese marco, la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) manifestó una profunda preocupación por la creciente tasa de suicidios en el país, la cual alcanzó un nivel histórico con 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio de Política Criminal (OPC) y el Ministerio de Salud, y Mar del Plata se encuentra entre los primeros lugares.