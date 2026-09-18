Iñaki Urlezaga: "Volver al escenario fue un gran ejercicio de psicoanálisis"

Después de 8 años de su despedida, Iñaki Urlezaga, uno de los bailarines argentinos más importantes de las últimas décadas y primera figura del Royal Ballet vuelve al escenario con "El Aplauso Final"

“Las vueltas de la vida”, dice Urlezaga en una charla distendida con 0223. Es que en 2018, el bailarín había dado por cerrada su carrera de tres décadas arriba del escenario. “Me había jubilado como bailarín”, cuenta entre risas. “Me jubilé, pero no recibo un sueldo, una jubilación y tengo que estar tranquilo en mi casa. No, porque yo no no aporté ningún lado, o sea, soy medio un desastre para eso”, sostiene.

Urlezaga se presenta este sábado en el Teatro Audtorium

Si bien este año volvió a subir al escenario, la idea comenzó a rondar su cabeza hace casi dos años. “No fue una decisión de una noche alocada, me preparé concienzudamente”, explica. En esta línea, el bailarín detalla que el espectáculo comenzó siendo un espectáculo más.

“La obra en sí misma tiene el rol de un coreógrafo. Entonces, cuando empecé a buscar a la gente que iba a hacer de bailarines iluminadores, digo, bueno, me faltaba buscar el rol del coreógrafo”, asegura.

“¿Un rol de coreógrafo yo puedo hacer? Pensé, porque técnicamente es lo que hago todos los días de mi vida. O sea, no tenía que componerlo. Estaba allá, in situ, en mí, desde hacía mucho tiempo, y dije, no, pero yo estoy jubilado, digo, no, no, no, no puedo, tengo que buscar a alguien, dije, que lo haga. Y lo guardé, guardé la la el pensamiento”, recuerda sobre el proceso que lo llevó a volver a bailar.

La situación había quedado en “stand by” hasta que llegó el momento de definir los roles. “Cuando llegó el momento verdaderamente ya tenía que decidirlo, digo, es muy lindo el rol, ¿por qué yo me voy a privar? ¿A quién le estoy diciendo que no? Si yo verdaderamente lo puedo hacer. Y volví a la pregunta, y pero vos ya te jubilaste”, dice.

“La vida no es blanco y negro. Pensé: tengo un año para ponerme a tono y ver qué me pasa en este lugar y bueno…. fue madurando de a poco”, revela.

“El Aplauso Final” inicia con una gala de dúos líricos y emblemáticos del repertorio universal del ballet, con fragmentos de los grandes clásicos "Romeo y Julieta", "La Traviata" y "El Lago de los Cisnes". “Porque el público balletómano es muy del Clásico, muy académico, quiere ver obras que conoce”, comenta Urlezaga y una segunda parte y cierre de la noche sube a escena la obra que da nombre al espectáculo, El Aplauso Final. Este título describe poéticamente la fibra de un artista al momento de su despedida, y aborda con sensibilidad y lirismo la conexión y cercanía de ese artista con su mentor, con su coreógrafo, con su director, y también las vivencias de una gran historia de amor.

“Fue un gran ejercicio de psicoanálisis. Sí, la verdad que sí, porque aparte viéndome, me grababa, me miraba en situaciones, componiendo el sostiene el hombre que sin dudar, le diría a su niño interior que “no todo es urgente” y le daría más espacio al disfrute.

*"El Aplauso Final" se presenta este sábado a las 20 en el Teatro Auditorium. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro. Los alumnos de escuelas de danzas tendrán un descuento especial.