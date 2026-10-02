Guillermo Montenegro regresa a la Intendencia para terminar su segundo mandato

El intendente en uso de licencia Guillermo Montenegro dejará el Senado bonaerense para ocupar nuevamente el cargo de jefe comunal en el partido de General Pueyrredon.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron el regreso del dirigente del PRO a la Intendencia de General Pueyrredon tras ocupar durante diez meses una banca en el Senado provincial. De esta manera, Agustín Neme volverá a ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

Montenegro vuelve a Mar del Plata

El giro político se da después de meses intensos para el intendente saliente, quien enfrentó una crisis en materia de inseguridad. Con vistas a la temporada de verano y al 2027, Montenegro decide regresar para ocupar un cargo con mayor visibilidad que el la cámara alta de la provincia, al que llegó tras encabezar la boleta de La Libertad Avanza en la Quinta sección.

De esta forma, el escenario político de Mar del Plata volverá a cambiar a partir de la próxima semana, cuando se formalicen los pasos administrativos para su vuelta a la Intendencia.

Durante su etapa al frente del municipio, Neme debió afrontar los reclamos por el crecimiento de los índices delictivos. Además, después de años de debate público, aceleró por la reglamentación de las aplicaciones de transporte.

Ex ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri, Montenegro sonó fuertemente para asumir en la cartera nacional. Aunque su desembarco nunca se materializó, el dirigente llega al territorio con el antecedente de haber construido buena parte de su perfil político alrededor de la seguridad.