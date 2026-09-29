Murió el senador Juan Carlos Pagotto, a los 74 años

El senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, falleció a los 74 años, según confirmaron fuentes oficiales. El legislador fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en la capital provincial.

Pagotto asumió su banca en el Senado en diciembre de 2023 tras las elecciones generales de octubre, donde la fuerza política liderada por Javier Milei, La Libertad Avanza, logró posicionarse en segundo lugar detrás del peronismo. Desde entonces, el riojano se convirtió en una figura relevante dentro del reducido bloque libertario, que contaba con solo siete integrantes en el cuerpo legislativo de 72 senadores.

Abogado de profesión, Pagotto se había graduado en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1970 y 1974.

Abogado de profesión, Pagotto se había graduado en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1970 y 1974. Nacido en Mendoza en 1952, desarrolló una carrera política que cobró mayor relevancia con la llegada de Milei a la Presidencia de la Nación en 2026.

Durante sus primeros meses en el Senado, el legislador estuvo a cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde se opuso al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 impulsado por Milei y diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En la actualidad, Pagotto presidía la Comisión de Acuerdos del Senado, un espacio clave para el tratamiento de más de 200 nombramientos judiciales realizados durante 2026, lo que le otorgó un rol de gran incidencia en la agenda legislativa del año.

Su fallecimiento representa una pérdida significativa para el bloque libertario y para la representación de La Rioja en la Cámara alta, donde Pagotto se había destacado por su compromiso y liderazgo.