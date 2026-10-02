Cheppi cruzó a Montenegro por su regreso a la Intendencia: “La realidad de Mar del Plata va a seguir siendo la misma”

El regreso de Guillermo Montenegro a la Intendencia de General Pueyrredon generó las primeras reacciones dentro del arco político local. Uno de los primeros en expresarse fue el concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, quien cuestionó duramente la decisión del dirigente del PRO de dejar su banca en el Senado bonaerense para completar su segundo mandato.

A través de su cuenta de X, Cheppi sostuvo que el retorno del exintendente no implicará cambios en la realidad de la ciudad. “Vuelve Montenegro, pero les spoileo el final: la realidad de Mar del Plata va a seguir siendo la misma”, escribió.

El concejal cuestionó especialmente el paso de Montenegro por la Legislatura bonaerense y aseguró que su llegada al Senado, luego de encabezar la lista de La Libertad Avanza en la Quinta sección, no se tradujo en resultados para la ciudad.

“Se fue de la ciudad para ponerse el buzo violeta y no consiguió nada para los marplatenses”, lanzó Cheppi, en referencia al alineamiento electoral de Montenegro con el espacio libertario.

En su publicación, el concejal enumeró los principales problemas que, según su diagnóstico, enfrenta actualmente Mar del Plata. “Vuelve con comercios cerrados, crisis turística, inseguridad y un sistema de salud en ruinas”, sostuvo.

Cheppi también apuntó contra la continuidad del PRO al frente del gobierno municipal. “12 años del PRO gobernando Mar del Plata sin hacerse cargo de nada”, concluyó.