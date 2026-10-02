El sector pesquero alertó sobre la crisis del trabajo en tierra: “Cada vez se achica más la producción”

La actividad pesquera de la ciudad de Mar del Plata está atravesando un momento de mayor movimiento tras varios meses de baja producción. Así lo describen desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), aunque advierten que la recuperación es todavía insuficiente para revertir una situación que se viene profundizando desde hace años.

La secretaria general del gremio Cristina Ledesma explicó en Extra FM 102.1 que el regreso de los barcos que participaron de la zafra de langostino en el sur permitió reactivar algunas plantas, pero que durante buena parte del año muchos trabajadores debieron subsistir con la garantía horaria.

"Nosotros la única ayuda que recibimos de parte del Estado y que le podemos hacer llegar a los trabajadores es por ahí un bolsón de mercadería que nos llega de Provincia”, mencionó Ledesma y explicó que el gremio entrega esa asistencia cada dos meses a los trabajadores que deben sostenerse con el salario mínimo vital y móvil. “No es una ayuda que podemos decir 'la salvación del trabajador´, es una ayuda nada más”, graficó.

La dirigente también habló de la negociación que empezaron con el sector empresario, que ya tuvo su primer encuentro: "Fue bastante duro y complicado”. Según explicó, entre los temas apareció la posibilidad de derogar el artículo del convenio 161/75, que tiene que ver con la garantía horaria.

Ledesma rechazó completamente la alternativa y explicó que implicaría una diferencia importante para los trabajadores. Según la secretaria general, el convenio establece para los fileteros una garantía de 3.220 kilos mensuales, mientras que el convenio anexo Pyme contempla una garantía de salario mínimo vital y móvil.

"No permitir ese cambio va a ser una gran lucha", sostuvo Ledesma y agregó: “No queremos que se toque ni un punto del convenio. Todo lo que sea para modificar obviamente que los trabajadores no lo podemos aceptar ni lo vamos a aceptar”.

El trabajo y la producción en tierra cada vez se reduce más

Para la titular del SOIP, uno de los principales problemas actuales es que la actividad en tierra depende cada vez más de períodos puntuales de producción. “Para nosotros lo que es fresco merluza ya se está tornando como una zafra”, graficó.

Señaló que el langostino genera poco trabajo en tierra en Mar del Plata porque gran parte de los barcos se trasladan al sur, y que el proceso de calamar también tiene una incidencia limitada: “El trabajo y la producción en tierra cada vez se va reduciendo más”.

Para finalizar, sostuvo que los trabajadores aguantan la situación mientras se buscan alternativas. “El trabajador aguanta, aguanta, hasta que un día explota”, afirmó Ledesma, pero aclaró que tampoco existen demasiadas opciones laborales fuera del sector.

“Hoy no está la situación para eso, porque el trabajador ve a su alrededor que no tiene otro lugar para ir a buscar algún otro tipo de trabajo. Entonces trata de aguantar con lo poco que tiene y subsiste como puede”, cerró.