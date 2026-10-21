Diego Sosa fue elegido secretario general en las primeras elecciones del Setram

Diego Sosa encabezará la conducción de Setram durante el período 2026-2030, tras la primera elección de autoridades del sindicato municipal.

El Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales (Setram) realizó este martes su primera elección de autoridades y consagró a Diego Sosa como secretario general para el período 2026-2030, según informó la organización gremial.

La elección se desarrolló en la sede propia del sindicato, donde también se estrenó un Salón de Usos Múltiples inaugurado para la ocasión. La votación se realizó con una lista única, tras el reciente reconocimiento del gremio por parte de la Secretaría de Trabajo, que le otorgó la inscripción gremial.

El Setram reclama ser reconocido por el Municipio en igualdad de condiciones con el STM.

Los comicios contaron con la presencia de veedores de la Federación de Sindicatos de Empleados Municipales de la Provincia de Buenos Aires, donde la entidad estuvo representada por su secretario adjunto, José Luis Núñez, y su secretario de Finanzas, Marcelo Espíndola.

Tras la elección, la nueva conducción planteó como objetivos ampliar la presencia gremial en las distintas dependencias municipales mediante la promoción de delegados, además de defender los salarios, la carrera municipal y los derechos de los trabajadores.

“Lo vivido en el día de hoy no fue únicamente un acto eleccionario; representó una verdadera recuperación de la democracia sindical. Quedó demostrado que cuando existe voluntad de cambio, no hay presiones ni estructuras que puedan frenar la decisión soberana del trabajador. La etapa de la desinformación y las puertas cerradas ha llegado a su fin: hoy el Setram pertenece definitivamente a sus afiliados”, indicó el sindicato.

La votación se realizó en un contexto de diferencias con el gobierno de General Pueyrredon. En septiembre, el Ejecutivo rechazó el pedido de Setram para incorporarse a las negociaciones paritarias municipales, con el argumento de que la organización no cuenta con personería gremial, lo que abrió paso a un reclamo judicial.

Setram había obtenido la inscripción gremial por parte del gobierno nacional en julio y, desde entonces, reclama participar de las discusiones salariales y de los ámbitos de representación de los trabajadores municipales. Con la elección de sus autoridades para los próximos cuatro años, el sindicato inicia una nueva etapa institucional mientras mantiene su reclamo de participación en las negociaciones paritarias.