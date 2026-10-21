El fuego arrasó una casa: una nena de 12 años sufrió una crisis de nervios y tuvo que ser asistida

Un feroz incendio que se desató en las últimas horas del martes en una vivienda del barrio Villa Primera, afortunadamente no dejó lesionados pero sí daños materiales totales.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el siniestro ocurrió cerca de las 22.45 en una casa de Río Negro al 6200, construida con tirantería de madera y chapa, lo que hizo que las llamas se propagaran rápidamente por el techo y los dos ambientes de la misma.

Una dotación de bomberos Caisamar que actuó primeramente en el lugar, debido a la voracidad del incendio, debió pedir apoyo a a una autobomba del cuartel Monolito.

El fuego arrasó la casa. Imagen ilustrativa: 0223.

A pesar de los esfuerzos de los bomberos, las llamas arrasaron de manera total la casa.

Una ambulancia del Same debió asistir a una nena de 12 años, moradora de la casa, que sufrió un ataque de nervios. Luego de constatar su mejora en su salud, se le dejó al cuidado de su madre y no requirió traslado a un hospital.