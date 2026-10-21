Atropelló a dos adolescentes e intentó escapar: uno de los chicos está grave

Ocurrió en la zona del Puerto. El conductor se resistió ante la presencia policial y terminó detenido tras caer por un barranco.

Un horrible hecho que dejó consternados a los vecinos y familiares de las víctimas ocurrió el jueves por la tarde en la zona del Puerto, cuando un hombre que conducía una camioneta 4x4 marca Nissan atropelló a dos adolescentes.

Según confirmaron fuentes oficiales a 0223, el sujeto intentó huir, pero terminó cayendo por el barranco generado por una calle con bajada pronunciada que hoy se encuentra clausurada, donde fue detenido por efectivos policiales.

La camioneta quedó retenido entre los pastizales del barranco, cerca de una obra en construcción.

El episodio tuvo lugar el jueves pasado, en la esquina de la avenida Juan B. Justo y Bernardo de Irigoyen. Por causas que aún se desconocen, la camioneta conducida por un hombre de nacionalidad china atropelló a dos adolescentes: una chica de 16 años y un joven de 17.

Según la información que trascendió, el hombre habría intentado huir por la calle Posadas, continuación de Bernardo de Irigoyen, pero la camioneta cayó por una especie de barranco. Se trata de un tramo de unos 10 metros, con una pendiente de casi 45 grados, de tierra y con pastizales, que no está habilitado para el tránsito. Tras el incidente, el conductor fue demorado por la Policía.

Las víctimas fueron asistidas en el lugar y trasladadas con código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), debido a la gravedad de las lesiones. Según la información a la que pudo acceder 0223, la joven de 16 años recibió el alta médica, mientras que el chico de 17 permanece en estado crítico, internado en terapia intensiva.

Las víctimas fueron trasladas al HIGA.

En cuanto al conductor de la camioneta, quedó detenido debido a que, al momento de ser demorado, no contaba con documentación y reaccionó violentamente contra los efectivos policiales. Además, se negó a realizarse el test de alcoholemia y se verificó que no tenía licencia de conducir, ni en Argentina ni en su país de residencia.

El conductor de la camioneta blanca quedó alojado en Unidad Penal N°44 de Batán

El fiscal de la causa, Germán Vera Tapia, ordenó una extracción compulsiva de sangre y orina para determinar si el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. Mientras tanto, permanece alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 44 de Batán a la espera de declarar, en el transcurso del día.

Por el momento, se continúa investigando la mecánica del hecho.