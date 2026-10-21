Denunciaron una usurpación, pero eran los apoderados del dueño: "El derecho de propiedad se ve vulnerado por el accionar selectivo"

El ingreso a una vivienda ubicada en la esquina de Mariani y José Ingenieros, en el barrio Constitución de Mar del Plata, quedó en el centro de una controversia luego de que el propietario presentara documentación para acreditar que las personas que entraron al inmueble eran sus apoderados y estaban autorizadas a actuar en su nombre.

El episodio había sido difundido como un presunto intento de usurpación, luego de que vecinos alertaran a la Policía por el ingreso de personas a la propiedad. Sin embargo, de acuerdo con el descargo presentado posteriormente, el titular registral del inmueble aportó los documentos que acreditan su condición de propietario y el poder otorgado a sus representantes.

Según confió a 0223, los apoderados fueron requeridos para retirarse del lugar y se inició una causa por presunta usurpación en la Fiscalía a cargo de Luis Ferreyra.

Siempre siguiendo su descargo, la mujer que habría denunciado el ingreso no sería la titular registral de la vivienda, sino que tendría un crédito vinculado con el inmueble. Además, afirmó que los propietarios habrían abandonado la propiedad bajo amenazas, una circunstancia que no estaría respaldada por una resolución judicial.

Cuestionamientos al accionar policial

En su presentación, el titular del inmueble cuestionó el procedimiento llevado adelante por los efectivos policiales y el criterio utilizado. "Pese a tener la documentación correspondiente, la Policía privó de ejercer el derecho de propiedad sobre el inmueble a quien resulta ser apoderado del titular del dominio", aseguró.

El descargo plantea que el caso refleja un problema más amplio en la forma en que se abordan los conflictos por la posesión de inmuebles en Mar del Plata. Por caso, citó otros dos episodios en los que, según afirma, propietarios o compradores con documentación registral habrían encontrado dificultades para ejercer la posesión de sus bienes y hasta fueron imputados.

A partir de esos antecedentes, el damnificado cuestionó lo que considera diferencias de criterio en la intervención policial y judicial ante conflictos por la propiedad y la posesión de inmuebles en los que terceros utilizan maniobras fraudulentas y/o documentación apócrifa, siendo suficiente para adulterar el traspaso de las posesiones, tal el caso descripto en el que la mujer involucrada denunció una usurpación siendo acreedora y no dueña de la casa.