Quisieron usurpar la casa de una mujer que se fue a vivir al exterior

Tres personas acusadas de ingresar a un inmueble en el barrio Constitución con intenciones de usurparlo fueron aprehendidas por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.

Fueron efectivos de la comisaría séptima los que llegaron a una vivienda en inmediaciones de las calles Mariani y José Ingenieros, propiedad de una mujer que reside en España.

Candado secuestrado.

Según se informó, los involucrados habrían cortado un candado de seguridad para ingresar a la propiedad. Durante el procedimiento, se secuestró un teléfono celular iPhone 12 Pro y un candado de seguridad tipo pitón.

El fiscal Luis Ferreyra avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de la causa a los imputados, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.