Quisieron usurpar la casa de una mujer que se fue a vivir al exterior
Sucedió este martes en el barrio Constitución. Tres personas fueron aprehendidas y notificadas de la formación de una causa penal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Tres personas acusadas de ingresar a un inmueble en el barrio Constitución con intenciones de usurparlo fueron aprehendidas por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.
Fueron efectivos de la comisaría séptima los que llegaron a una vivienda en inmediaciones de las calles Mariani y José Ingenieros, propiedad de una mujer que reside en España.
Según se informó, los involucrados habrían cortado un candado de seguridad para ingresar a la propiedad. Durante el procedimiento, se secuestró un teléfono celular iPhone 12 Pro y un candado de seguridad tipo pitón.
El fiscal Luis Ferreyra avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de la causa a los imputados, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.
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