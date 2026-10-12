Ingresó a su madre a un geriátrico y la ex pareja usurpó la casa: "Metió a su hijo y a esta banda de chorros"

Una mujer denunció que la vivienda de su madre, ubicada entre los barrios Juramento y Colinas de Peralta Ramos, fue usurpada por la ex pareja de la mujer junto a su hijo, mientras la propietaria permanece alojada en un geriátrico. Sostuvo que no puede acceder al inmueble y manifestó su preocupación por los movimientos que se registran en la noche.

Según consta en la denuncia, la dueña de 65 años se encuentra internada en un hogar desde septiembre de 2025 y no volvió a su domicilio desde entonces. Su hija señaló que el hombre que convivía con ella dejó de responder sus llamados y mensajes y que, desde hace varios meses, perdió el contacto con él, que se niega a abandonar el inmueble.

La situación también generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes advirtieron sobre la entrada y salida de personas en la madrugada, la presencia de vehículos que podrían tener pedido de secuestro y presuntos disparos provenientes de la propiedad, de acuerdo con el relato de la denunciante.

En su denuncia expresó que el rodado fue robado hace una semana y que lo registraron en el inmueble, antes de ser abandonado en inmediaciones del Soip.

Además de la ocupación de la vivienda, denunció a 0223 presuntas irregularidades en la atención que recibía su madre cuando convivía con su ex novio. Según expuso, la mujer sufrió dos accidentes cerebrovasculares (ACV) cuando se encontraba en el domicilio y el hombre no habría solicitado asistencia de emergencia en esas oportunidades.

En su presentación, indicó que tras el primer episodio le advirtió sobre la gravedad del cuadro y la necesidad de llamar inmediatamente a una ambulancia si volvía a ocurrir una situación similar. Sin embargo, aseguró que posteriormente pasó cerca de dos días sin poder comunicarse con él, por lo que decidió acercarse a la casa.

Al llegar, siempre conforme a su declaración, encontró a su madre en un estado de extrema debilidad y prácticamente inconsciente, sin haber recibido ningún tipo de atención médica.

La hija de la dueña realizó la denuncia y exige que el hombre y su hijo abandonen la casa de la zona sur.

"Cuando llegué el año pasado, solo vivía este señor con ella. Estuvo dos días con un ACV y él no llamó ni a la ambulancia ni me contestaba. Todo este tiempo me ocupé de mi mamá y en pocos meses metió a su hijo y a esta banda de chorros", remarcó a este medio.

El principal objetivo de la joven es recuperar la vivienda y garantizar los derechos de su madre, además de que se investigue qué ocurre en el inmueble, donde han observado el ingreso de vehículos que en redes sociales fueron denunciados como sustraídos.

La mujer insistió en que tanto ella como su familia buscan recuperar la tranquilidad y que se esclarezcan los hechos denunciados, a la par que aguardan avances que permitan determinar quiénes ocupan actualmente la propiedad y si se cometieron otros delitos.