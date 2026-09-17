Video: así fue el desalojo en la vivienda del centro que había sido tapiada horas antes

El hombre había forzado el candado y accedido al inmueble.

A través de la Secretaría de Seguridad, la Municipalidad desalojó en la noche de este miércoles a un hombre en situación de calle que había usurpado una vivienda del centro de Mar del Plata. Un video muestra cómo fue el operativo.

La denuncia fue realizada por vecinos de la zona, quienes advirtieron que un sujeto de 31 años había forzado el candado e ingresado a una propiedad en Córdoba al 2400, en cercanías a la Plaza Mitre.

Personal municipal se constituyó en el lugar, identificó al intruso en el interior del domicilio y, junto a efectivos policiales, aprehendió al individuo.

Minutos después, el okupa fue retirado del inmueble y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó detenido por el delito de usurpación, según informaron.

Horas antes, la vivienda había sido tapiada por agentes municipales ante las denuncias de frentistas y cerrada con un candado, al igual que sucedió en la misma jornada en una propiedad situada en Aristóbulo del Valle y Matheu que era usurpada por cinco personas.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron el trabajo articulado entre el Municipio y las fuerzas policiales para intervenir ante situaciones que requieren una respuesta inmediata.