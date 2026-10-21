“Hace cinco años que lo pedimos”: productores de Mar del Plata apuntan contra la Provincia por la falta de obras ante El Niño

La falta de obras hidráulicas y de limpieza de canales y arroyos encendió una nueva alarma en el cordón frutihortícola de Mar del Plata. Ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño provoque lluvias abundantes, los productores advierten que la ausencia de trabajos preventivos puede agravar el impacto de las precipitaciones y poner en riesgo una producción clave para el abastecimiento de alimentos en el país.

Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredon, apuntó contra la falta de respuestas a un reclamo que, según afirmó, el sector sostiene desde hace al menos cinco años. El dirigente aseguró que no se realizaron tareas de limpieza en canales y arroyos de la zona rural y cuestionó la ausencia de obras preventivas tanto en los campos como en sectores urbanos.

“Estoy preocupado porque no sabemos el impacto que podemos tener”, sostuvo en diálogo con 0223. Aunque hasta el momento no se registraron grandes inundaciones por las lluvias recientes, Velimirovich explicó que los días consecutivos de precipitaciones y cielo nublado ya generaron dificultades para preparar los suelos y avanzar con las plantaciones.

El principal temor está puesto en lo que pueda ocurrir si se registran lluvias intensas sobre terrenos y cursos de agua que, de acuerdo con el referente, no recibieron el mantenimiento necesario. Si bien se hicieron anuncios de planes de obras en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata no se ejecutó ninguna.

"Si el agua baja hacia el mar, en algún momento van a haber consecuencias en la zona rural y en la zona urbana, porque el agua va a atravesar todos los sectores. No se vieron obras en ninguno de los dos lugares. La verdad que me preocupa mucho que nos inundemos y que paramos producción teniendo en cuenta que el 80% de lo que se produce en Mar del Plata abastece al país", dimensionó.

Velimirovich insistió en que la necesidad de limpiar los canales no surgió ahora por la amenaza de El Niño, sino que forma parte de un reclamo histórico del sector. Según relató, las advertencias se reiteraron después de episodios de lluvias fuertes que ya habían provocado inundaciones en años anteriores.

“Mar del Plata tiene muchísimos años sin limpieza”, sostuvo. Y agregó que los productores llevan “no menos de cinco años” solicitando esas tareas sin obtener una respuesta que consideren suficiente.

El dirigente también cuestionó la falta de contacto por parte de las autoridades provinciales. “No me llamó absolutamente ningún funcionario por el tema de los arroyos o el agua”, aseguró, y consideró que la problemática no está recibiendo la atención necesaria pese a la importancia de la actividad para la economía regional y el abastecimiento nacional.

La preocupación se profundiza por la delicada situación financiera que atraviesan los productores. Velimirovich explicó que la última temporada de verano dejó precios bajos para buena parte de la mercadería, deudas pendientes y dificultades para capitalizarse. Muchos debieron recurrir a líneas de financiamiento para volver a sembrar.

“Hay una falta de capital muy importante de parte de los productores”, advirtió. En ese contexto, perder una plantación por una inundación podría representar un golpe difícil de afrontar para establecimientos que todavía intentan recuperarse de la temporada anterior. Por eso, alertó que una catástrofe productiva no solo afectaría a los establecimientos rurales y a las familias que viven de la actividad, sino que también podría repercutir en el suministro de frutas y verduras y, en consecuencia, en los precios que pagan los consumidores.

Por qué aumentaron los precios de las verduras

En relación con las subas registradas recientemente en las verdulerías de Mar del Plata, Velimirovich aclaró que, por el momento, no responden directamente a las dificultades que atraviesa la producción local, sino que están relacionados con problemas de abastecimiento en otras regiones del país, especialmente en el norte argentino.

El dirigente mencionó las complicaciones que afectaron a productores de Salta y Corrientes. En este último caso, vinculó las pérdidas de mercadería con las inundaciones y las lluvias intensas. De esta forma, la menor disponibilidad de determinados productos presiona sobre los precios, incluso en mercados alejados de las zonas afectadas. “Nosotros vamos a llegar con el tomate por ahí en enero recién, así que de acá a enero se va a seguir notando”, afirmó.

Velimirovich también cuestionó la apertura de las importaciones como respuesta a los problemas de abastecimiento. En particular, sostuvo que el ingreso de tomate procedente de Chile no está resolviendo la situación: viene mucho más caro que el que se produce en la Argentina".

Seguridad rural: avances, pero faltan patrulleros

En materia de seguridad, Velimirovich consideró que hubo avances a partir de los reclamos que el sector realizó en los últimos meses, aunque advirtió que todavía quedan cuestiones pendientes. El dirigente recordó que los productores habían exigido la devolución de todos los patrulleros operativos que prestaban servicio en la zona rural.

Según afirmó, ese pedido todavía no se cumplió por completo. Sin embargo, destacó que la implementación de una red de alerta permitió reducir los tiempos de respuesta ante situaciones que requieren la intervención policial.

El referente confirmó que tiene prevista una nueva reunión para el próximo jueves, con el objetivo de evaluar los cambios realizados y analizar qué aspectos deben mejorarse. “Creemos que igual hay que seguir trabajando. No está todo todavía normalizado”, concluyó.