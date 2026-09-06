“Los ojos somos los productores”: destacaron el acuerdo para retomar los patrullajes en caminos rurales

Productores frutihortícolas destacaron el acuerdo con Provincia para retomar los patrullajes en caminos rurales y mejorar la respuesta ante hechos de inseguridad.

Los patrulleros rurales ya volvieron a las zonas productivas de General Pueyrredon luego de los reclamos de los productores por la falta de cobertura policial y el retiro de móviles que habían sido destinados a reforzar los operativos en la ciudad, mientras que las autoridades provinciales y las entidades del sector avanzan en la implementación de un sistema de alertas y georreferenciación para mejorar la respuesta ante hechos delictivos.

Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredon, participó de la reunión mantenida con funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y valoró que las autoridades se hayan acercado al territorio para escuchar los planteos. “Para el productor es importante que las autoridades se acerquen y sentirse que son parte de la ciudad”, sostuvo en una entrevista con Radio Extra 102.1.

Los productores plantearon la necesidad de reforzar la presencia policial en los caminos rurales y las zonas urbanizadas del cordón frutihortícola.

El dirigente explicó que el reclamo se originó luego de que los móviles destinados a la zona rural fueran trasladados a la ciudad. La situación había dejado a la Policía Rural con un solo patrullero para recorrer aproximadamente 500 kilómetros de caminos, algo que, según los productores, hacía prácticamente imposible garantizar una respuesta adecuada ante una emergencia.

“Habíamos arrancado con seis patrulleros, después se habían roto algunos y se los llevaron a la ciudad para reforzar el operativo en la ciudad”, relató Velimirovich, quien señaló que la situación generó protestas y reclamos que terminaron acelerándose luego de un hecho grave sufrido por un productor.

Uno de los principales avances, según confirmó, es que los móviles ya fueron restituidos al sector productivo. “Ya devolvieron los patrulleros a nuestro sector, así que empiezan a recorrer más cantidad de patrulleros, más personal”, indicó.

Los patrulleros rurales fueron restituidos al sector productivo tras los reclamos por la falta de cobertura policial.

El esquema también contempla recuperar una red de alerta rápida entre los productores y avanzar con la aplicación “Tranquera Segura” o “SOS Rural”, una herramienta que permitirá georreferenciar establecimientos y caminos para facilitar el trabajo policial. “Uno de los problemas principales es que muchas veces el que está en la patrulla no conoce el lugar, los caminos”, explicó.

A su vez, los productores plantearon que los nuevos comandos policiales tengan presencia en las zonas urbanizadas que se encuentran por fuera del ejido urbano, particularmente en sectores como Sierra de los Padres y Batán, donde consideran necesario reforzar la prevención.

Velimirovich remarcó que la seguridad se convirtió en una preocupación adicional dentro de un contexto económico particularmente complejo para el sector. “Estamos muy mal y a veces, aunque parezca ridículo, encima si te entran a robar y no tenés nada que darle, cobrás peor que si tuvieras”, graficó.

Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación de Productores Frutihortícolas de General Pueyrredon, participó de la reunión con autoridades provinciales de Seguridad.

En ese sentido, sostuvo que los propios productores cumplen un papel fundamental en la prevención debido a su conocimiento del territorio y de los movimientos habituales en los caminos rurales. “La patrulla no puede estar en los 500 kilómetros de camino, entonces los ojos somos los productores”, afirmó.

Finalmente, adelantó que habrá una nueva reunión dentro de unos 30 días para evaluar los resultados de las medidas acordadas y determinar si es necesario realizar modificaciones. “Las autoridades mostraron muy buena predisposición para un trabajo en conjunto”, destacó.