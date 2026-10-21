No te quedes sin la tuya: ya pueden adquirirse las entradas para el Festival de Cine con ofertas 2x1

A menos de un mes del inicio de la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, informó que ya se encuentran disponibles para la venta las entradas para las proyecciones programadas en su sala Astor Piazzolla del 5 al 16 de noviembre.

Al igual que en ediciones anteriores, la sala emblema de la ciudad, será la sede principal de la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En la Sala Astor Piazzolla tendrán lugar las ceremonias de apertura y cierre, así como también las proyecciones de la Competencia Internacional. Además podrán verse films de las secciones Autores y Autoras, Pequeños Jóvenes y Ganadoras de Grandes Festivales.

Todas las proyecciones

Jueves 5

- 21:00 hs – Acto de apertura + Caballo salvaje nueve – Martin McDonagh (EE.UU.) – 118′ /ATP

Viernes 6

- 9:00 hs – Children Untold – Miwa Nishikawa (Japon) – 150′ / INT



- 12:30 hs – Los relatos – Miguel Del Arca (España) – 125′ / INT



- 16:00 hs – Caballo salvaje nueve – Martin McDonagh (EE.UU.) – 118′ /ATP



- 18:30 hs – Children Untold – Miwa Nishikawa (Japon) – 150′ / INT



- 22:00 hs – Los relatos – Miguel Del Arca (España) – 125′ / INT

Sábado 7





- 9:00 hs – A Professora de Francês – Ricardo Alves Jr. (Brasil-Francia-Portugal) – 95′ / INT



- 12:00 hs – Halima – Yassine el Idrissi (Marruecos) – 85′ / INT



- 17:00 hs – Shaun el cordero: El monstruo de Mossy Bottom – Steve Cox y Matthew Walker (Reino Unido, Francia) – 91′ / PJE



- 19:30 hs – A Professora de Francês – Ricardo Alves Jr. (Brasil-Francia-Portugal) – 95′ / INT



- 22:00 hs – Halima – Yassine el Idrissi (Marruecos) – 85′ / INT

Domingo 8

- 9:00 hs – Truly Naked – Muriel d'Anserbourg (Países Bajos, Bélgica, Francia, Inglaterra) – 101′ / INT



- 12:00 hs – Belyeg – Robert Pajer (Hungría) – 76′ / INT



- 14:30 hs - El agonista - Sebastián Manusovich y Pablo Pintor - (Argentina) - 79′/ ARG



- 17:00 hs – Club Kid – Jordan Firstman (Estados Unidos) – 126′ / AUT



- 19:30 hs – Truly Naked – Muriel d'Anserbourg (Países Bajos, Bélgica, Francia, Inglaterra) – 101′ / INT



- 22:00 hs – Belyeg – Robert Pajer (Hungría) – 76′ / INT

Lunes 9

- 9:00 hs - Ink - Danny Boyle (Estados Unidos, Reino Unido, Francia) - 116′ / INT



- 12:00 hs – Vigilante – Olivier Pairoux (Bélgica/Francia) – 91′ / INT



- 15:30 hs – Ink - Danny Boyle (Estados Unidos, Reino Unido, Francia) - 116′ / INT



- 18:30 hs – La bola negra –Javier Ambrossi y Javier Calvo (España, Francia ) – 115′ / GANF



- 22:00 hs – Vigilante – Olivier Pairoux (Bélgica/Francia) – 91′ / INT

Martes 10

- 9:00 hs - Elsinore - Simon Stone (Reino Unido, Estados Unidos, Italia) - 111′ / INT



- 12:00 hs – 2 Valid IDs – Ma-an L. Asunción-Dagñalan (Filipinas) – 93′ / INT



- 16:00 hs – Fjord – Christian Mungiu (Rumania, Francia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia ) – 146′ /GANF



- 19:30 hs – Elsinore - Simon Stone (Reino Unido, Estados Unidos, Italia) - 111′ / INT



- 22:00 hs – 2 Valid IDs – Ma-an L. Asunción-Dagñalan (Filipinas) – 93′ / INT

Miércoles 11

- 9:00 hs - The Night Arezou Disappeared - Arian Vazirdaftari (Irán) 100′ / INT



- 12:00 hs – Kindik – Darkhan Tulegenov (Kazajistán) – 120′ / INT



- 16:30 hs – Kindik – Darkhan Tulegenov (Kazajistán) – 120′ / INT



- 19:30 hs – The Night Arezou Disappeared - Arian Vazirdaftari (Irán) - 100′ / INT



- 22:00 hs – Tigre de papel – James Gray (Estados Unidos) – 115′ / AUT

Jueves 12

- 9:00 hs – Un precio que tenemos que pagar – Ricardo Preve (Argentina) – 86′ / INT



- 16.30 hs– La violinista –Raúl García y Ervin Han (Italia, España, Singapur) – 114′ / GANF



- 19:30 hs –Un precio que tenemos que pagar – Ricardo Preve (Argentina) – 86′ / INT



- 22:00 hs – The Only Living Pickpocket in New York – Noah Segan (Estados Unidos) – 88′ /AUT

Viernes 13

- 9:00 hs – Vindima – Luis Galvao Teles (Portugal, Brasil) – 145′ / INT



- 18:00 hs – Vindima – Luis Galvao Teles (Portugal, Brasil) – 145′ / INT



- 22:00 hs – Woman Unknown – May el-Toukhy (Dinamarca, Letonia, Suecia) – 124′ / LN

Sábado 14

- 17:30 hs – Ceremonia de Clausura



- 20:00 hs – Borges and Me – Marc Turtletaub (Bélgica, Reino Unido, Holanda) – 109′ / CLA

Domingo 15

- 14:30 - Película Premiada



- 17:00 - Película Premiada



- 19.30 hs – Borges and Me – Marc Turtletaub (Bélgica, Reino Unido, Holanda) – 109′ / CLA



- 22.00 hs – Película Premiada





Las localidades pueden adquirirse en la boletería (Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos 2280) o por Plateanet. La entrada general costará 5.000 pesos, descuento de jubilados y estudiantes 3.000 pesos. A su vez, existirá una promoción de 2×1 para las dos primeras funciones de la mañana y las dos primeras de la tarde en el Auditorium.