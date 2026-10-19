Festival de Cine de Mar del Plata: "Si tenemos una función con 10 personas, nos van a sacar la categoría"

Hubo una preventa con packs a precios populares y las funciones en el Teatro Colón serán gratuitas.

Se realizó este lunes la gala de presentación del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que tendrá lugar entre el 5 y el 15 de noviembre. Es el único festival de categoría A en Latinoamérica reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (Fiapf), pero advierten que ese reconocimiento peligra en caso de baja asistencia.

Durante la ceremonia en el Palacio Libertad, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Carlos Pirovano, adelantó que se encuentra "todo preparado y listo" para su desarrollo normal y comentó que alrededor de 2000 personas se acreditaron para "aprovechar de las entradas populares", de los cuales "un 30% es de Mar del Plata y el resto de la provincia de Buenos Aires y todo el país".

Para esta edición, lanzaron packs de cinco entradas por $15.0000 y de diez tickets por $25.000, los cuales se pudieron adquirir desde el 15 de septiembre hasta el domingo 18 de octubre. Según consideró el líder del organismo, la preventa "funcionó muy bien" y "es una construcción" que realizarán "todos los años".

Pirovano y Lerman valoraron el bajo valor de las entradas para asegurar un significativo nivel de participación.

En otro punto, remarcó que el evento debe llevarse a cabo en Mar del Plata "porque es la tradición de hace 41 años y no puede dejar de ser en la ciudad", y también cuestionó: "Se dudó de que se continuara, pero es una cuestión de gente de poca fe. Nosotros nunca dudamos de seguir haciendo el Festival en Mar del Plata. En 2024 hubo un tema presupuestario y tuvimos que hacerlo de manera muy austera, aunque la administración ya está saneada y podemos hacer un festival como realmente Mar del Plata se merece".

En último lugar, Pirovano señaló que el Incaa realizó una inversión cercana al "millón y medio de dólares", mientras que Mar del Plata "destinó cerca de 400 millones de pesos", por lo que remarcó que esperan "que sea un festival importante, con mucha gente yendo a ver películas".

Por su lado, el codirector artístico del prestigioso Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Gabriel Lerman, anticipó que habrá "una programación espectacular, con películas maravillosas y algunas que llegarán más tarde a los cines", por lo que no "se podrán ver, salvo que se asista al Festival de Mar del Plata".

El evento abrirá su programación con “Caballo Salvaje Nueve” de Martín McDonagh y su proyección de clausura será “Borges and Me” de Marc Turtletaub.

Después de tres años en su puesto como codirector, estimó que esta edición cuenta con "la mejor programación" y explicó que "las mejores películas son las que se encuentran en la competencia internacional, que este año son catorce". No obstante, aclaró que algunas no se encuentran en esa categoría "porque ya ganaron grandes festivales, como Fjord, La Violinista o Women Unknown".

"El festival es una joya de Mar del Plata y la Argentina que no se puede perder y que depende de nosotros seguir manteniéndolo. El desafío de este año es llenar las salas para preservar la categoría de clase A, que no se otorga fácilmente. Estamos a la misma altura de Cannes, Berlín y San Sebastián", sostuvo el encargado de la propuesta cinematográfica.

Es que, según graficó, el Festival de Busan en Corea del Sur, que es clase A, proyectó una película que también está incluida en el Festival de Mar del Plata y fueron vendidas 4000 localidades. "Tenemos que estar a la altura de eso. Si tenemos una función de cine con 10 personas, nos van a sacar la categoría. Por eso conseguimos las mejores películas, trabajamos todo el año para traerlas, bajamos los precios, ofrecemos descuentos para jubilados y estudiantes, y las entradas del Teatro Colón son gratuitas", sentenció.