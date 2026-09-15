Con promociones "Early birds" y desde $2500 salen a la venta las entradas para el Festival de Cine

Es la primera vez que se realiza una venta anticipada de entradas

Desde este martes pueden adquirirse las entradas para la 41° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata bajo la modalidad early bird, es decir con un descuento exclusivo para las funciones que se realizarán en las sedes del Paseo Aldrey y el Ambassador.

Según pudo saber 0223, la venta anticipada de entradas para el gran evento que se realizará del 5 al 15 de noviembre, comienza este martes de forma virtual y se extenderá hasta el 15 de octubre, mientras que la venta al público en general se habilitará el 27 de octubre.

El Festival busca reuir gran cantidad de público este año

Desde la organización del evento lanzaron dos packs para que los amantes del séptimo arte puedan reservar con tiempo las butacas para sus películas de preferencia: 5 entradas por $15.000 o 10 por $25.000.

Como aplicar el beneficio

Adquirir en la web oficial del Festival entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre

Elegir las funciones con prioridad: una vez anunciada la programación, el usuario va a tener una ventana exclusiva del 20 al 26 de octubre para canjear las entradas y asegurar las películas preferidas antes de la venta al público general.

A partir del 27 de octubre se habilita la venta general. El usuario early bird podrá seguir canjeando los tickets restantes del pack durante todo el período de venta habitual.