De relatar carreras de turf a ganar un Martín Fierro de la Radio: la historia del locutor marplatense Diego Notario

Diego Notario es un nombre que resuena en Mar del Plata y en el ambiente del turf nacional y, en las últimas horas volvió a integrar la lista de marplatenses destacados.

Es que el locutor, que dejó la ciudad en busca de oportunidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y reconoce que en su carrera "hizo de todo", se alzó anoche con el Martín Fierro a la radio en la categoría "mejor programa musical" por "Aspen Club".

"La alegría es indescriptible, un momento único que vivimos esta noche", dijo Notario tras recibir el galardón. Por su parte desde la Sociedad Argentina de Locutores Mar del Plata felicitaron al profesional destacando sus orígenes en la ciudad.

No es la primera vez que Notario figura en la escena nacional. En 2020, captó la atención de los medios por su participación en la serie "Entre hombres" que produjo Polka. En esa oportunidad, el actual locutor oficial del Hipódromo de San Isidro, que vivía en una casa quinta en las afueras de Mar del Plata donde se criaban caballos aseguraba que el locutor es locutor toda la vida.

A lo largo de su carrera, Notario condujo fiestas de 15, casamientos, eventos institucionales, y encontró su nicho en el turf y se dedicó por completo a ello. “Pero no abandoné lo otro. Soy la voz de muchas marcas de Mar del Plata”, aclaraba a 0223 el profesional de la voz.

Para Notario, la locución fue siempre su sostén de vida, pero deja en claro que si bien su nicho es el turf, no se siente encasillado en un rol determinado. “Siempre tengo ganas de que mi actividad crezca”, concluía.

"Para alguien que viene del interior con una valijita llena de sueños, este premio es como marcar un gol en la Libertadores para ganar la octava Libertadores", dijo.