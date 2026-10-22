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La juntada de los artistas llega a Mar del Plata y estrena en BrewHouse

El ciclo de streaming se presentará este sábado desde las 22 en Ciudad Cultual Brewhouse.

La juntada pasa del streaming al teatro.

22 de Octubre de 2026 12:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

La juntada de los artistas, el popular ciclo de streaming de Instagram y Youtube llega a Mar del Plata con una noche que promete fiesta, música en vivo y artistas invitados, con el espíritu de La Juntada: encuentros, cruces y muchas sorpresas. 

La imperdible cita es el sábado desde las 22 en Ciudad Cultural Brewhouse (espacio ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, en la zona del puerto) y se extenderá hasta las 5 am.

"La juntada de los artistas" funciona como un espacio abierto donde participan semanalmente diversos artistas invitados de la escena musical y tropical (como cumbia, cantantes emergentes y bandas).

El ciclo que este sábado se trasladará al escenario está integrado por "Claudito El Bebito", Hernán Fabián, Javi Fran, JM Fornasari y Mariana Contreras.

Las entradas están disponibles en sistema CAF.  Además, durante toda la noche habrá barra de tragos, canillas de cerveza y footrucks para disfrutar con una variada propuesta gastronómica.

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