La juntada de los artistas llega a Mar del Plata y estrena en BrewHouse
El ciclo de streaming se presentará este sábado desde las 22 en Ciudad Cultual Brewhouse.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La juntada de los artistas, el popular ciclo de streaming de Instagram y Youtube llega a Mar del Plata con una noche que promete fiesta, música en vivo y artistas invitados, con el espíritu de La Juntada: encuentros, cruces y muchas sorpresas.
La imperdible cita es el sábado desde las 22 en Ciudad Cultural Brewhouse (espacio ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, en la zona del puerto) y se extenderá hasta las 5 am.
"La juntada de los artistas" funciona como un espacio abierto donde participan semanalmente diversos artistas invitados de la escena musical y tropical (como cumbia, cantantes emergentes y bandas).
El ciclo que este sábado se trasladará al escenario está integrado por "Claudito El Bebito", Hernán Fabián, Javi Fran, JM Fornasari y Mariana Contreras.
Las entradas están disponibles en sistema CAF. Además, durante toda la noche habrá barra de tragos, canillas de cerveza y footrucks para disfrutar con una variada propuesta gastronómica.
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