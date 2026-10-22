La juntada de los artistas llega a Mar del Plata y estrena en BrewHouse

La juntada de los artistas, el popular ciclo de streaming de Instagram y Youtube llega a Mar del Plata con una noche que promete fiesta, música en vivo y artistas invitados, con el espíritu de La Juntada: encuentros, cruces y muchas sorpresas.

La imperdible cita es el sábado desde las 22 en Ciudad Cultural Brewhouse (espacio ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, en la zona del puerto) y se extenderá hasta las 5 am.

"La juntada de los artistas" funciona como un espacio abierto donde participan semanalmente diversos artistas invitados de la escena musical y tropical (como cumbia, cantantes emergentes y bandas).

El ciclo que este sábado se trasladará al escenario está integrado por "Claudito El Bebito", Hernán Fabián, Javi Fran, JM Fornasari y Mariana Contreras.

Las entradas están disponibles en sistema CAF. Además, durante toda la noche habrá barra de tragos, canillas de cerveza y footrucks para disfrutar con una variada propuesta gastronómica.