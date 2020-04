La historia del marplatense que relata carreras de caballos y trabajará en la nueva ficción de Pol-Ka

Todo ocurre en 1996 en el conurbano bonaerense - #EntreHombres es un hermoso proyecto que hoy termina su etapa de rodaje. Es una serie de 4 capítulos que podrán ver el año que viene por @hbolatam Me despido con esta postal de #Mosca y #Zurdo a quienes voy a extrañar a pesar de lo miserables y desgraciados que son. Y a vos @diecremonesi gracias por tu talento y compañerismo, siempre. Sos un grande.

A post shared by Nico Furtado (@furtadonico) on Sep 12, 2019 at 6:01pm PDT