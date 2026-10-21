Explotó todo en el clan Ortega: revelan una dura práctica con las parejas de la familia

La escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega dejo expuesta a la familia del rey de la canción y su funcionamiento en forma de clan y no se salvó ningún integrante. Desde Sebastián a Julieta Ortega pasando por Evangelina y Luciana Salazar, todos quedaron involucrados en la polémica, hasta Palito.







Lo que en principio parecía ser una separación, polémica ya que se dio a 27 días de casarse, cargaba con una fuerte interna que terminó saliendo a la luz. La misma involucra a Evangelina Salazar y Palito Ortega, ya que a partir de una mala actitud que tuvo Prandi en su casa (Ndr: durante una reunión familiar se negó a saludar a Luciana Salazar y produjo un conflicto), lo cierto es que está quebrado el vínculo entre los Ortega y Julieta.

En estas últimas horas, quien habló sobre el clan es una famosa que estuvo muy presente en su momento, a partir de su relación con , Guillermina Váldes. La modelo vivió un enorme escándalo por lo que fue su romance con Marcelo Tinelli, quien tenía un fuerte vínculo de amistad con el productor.

Pese a que Guillermina estaba divorciada desde hace 7 meses de Ortega, en el momento que comenzó su relación con Tinelli, toda la familia le dejó de hablar. Incluso contó que una vez separada del conductor, es decir, 10 años después, retomó el diálogo.

“La pasé muy mal, hoy que mis tres hijos de ese matrimonio son mayores de edad, puedo empezar a articular lo terrible que fue mi primera separación. Escuchaba cosas que estaban lejos de la realidad…y yo no tengo ninguna inclinación en particular pero creo que, en ese sentido, los lugares de poder…el lugar del hombre es mucho más fuerte que el de la mujer”, comenzó diciendo en diálogo con LAM.

Yo volví a tener comunicación con ellos, cuando me separé de Marcelo, diez años después

Allí fue que Pepe Ochoa quiso conocer cómo fue la relación con la familia Ortega ni bien se separó, y confirmó que el diálogo se acabó por completo: “¡Eso ya te dice un montón! Igual respeté los tiempos y me ocupé de mis hijos, que ahora son grandes. Y repito, cuando empecé con Marcelo estaba divorciada hacía siete meses”.

“Sebastián estaba en pareja, pero yo ahí me tuve que comer una que fue muy heavy ¡Hasta mis hijos me decían! ¿Mamá, por qué no te defendés? Pero estoy contenta que ellos no estuvieron metidos en ningún caos, porque no lo alimenté. Pero miro para atrás y digo ‘¡cómo me la banqué!”, sentenció.