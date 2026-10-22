Diego Peretti y Federico D'Elia llegan a Mar del Plata con "El jefe del jefe"

“El Jefe del Jefe”, la obra de teatro distinguida como Comedia del Año en los Premios Pinti con la mayor convocatoria de público en la temporada porteña, llega a Mar del Plata.

Protagonizada por Diego Peretti y Federico D’Elía, junto a Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen, la obra es la adaptación teatral de “The Boss of it All”, de Lars von Trier, con dirección de Javier Daulte, llegará al Centro de Arte Mdq el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre a las 20.

La trama sigue a Gabriel (D’Elía), dueño de una empresa que años atrás inventó un presidente ficticio para no cargar con las decisiones impopulares del negocio. Cuando unos compradores extranjeros exigen reunirse cara a cara con “el jefe”, Gabriel no encuentra mejor salida que contratar a un actor desempleado, Cristian (Peretti), para que se haga pasar por él. Lo que sigue es un enredo de mentiras y actuación que crece sin freno desde su estreno en abril de 2025 en el Paseo La Plaza.

Las entradas para ambas funciones ya se encuentran a la venta a través de Plateanet y en boletería del Centro de Arte MDQ.