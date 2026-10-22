Un documental marplatense nos sumerge en los rituales de los mineros de Pailaviri

El miércoles 28 de octubre se conmemora el Día del Trabajador Minero en Argentina y, en se marco, el realizador marplatense Luciano E. Paciotti presentará formalmente con entrada libre y gratuita su mediometraje documental "Minero Hina Kawsakuni (Como un minero vivo yo)".

La función se realizará en la Sala Nachman del Complejo Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280) con entrada libre y gratuita.

Filmado en las entrañas de la mina Pailaviri (Cerro Rico de Potosí, Bolivia), la obra propone un recorrido inmersivo por el trabajo y los rituales de los mineros cooperativistas. Guiado por Carlos Ticona —minero desde los 14 años y actual jefe de sección—, el relato muestra la dignidad, la historia y lo sobrenatural que conviven en las profundidades de la mina.

Luciano E. Paciotti es realizador audiovisual y director de fotografía. Se desempeña en la Dirección de Contenidos Audiovisuales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), donde participó en reconocidas producciones como "La memoria que habitamos", "Retazos de historia obrera" y "Apenas habrá sombras".

En teatro, fue nominado al Premio Estrella de Mar como Mejor Actor Marplatense por su trabajo en "Haga algo, absurdo en tres actos".