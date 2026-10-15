Dos chicas se pelearon por la butaca en un cine de Entre Ríos y terminaron a los golpes y agarrones de pelo

Una fuerte pelea estalló en un cine de Paraná, Entre Ríos, luego de que varias mujeres discutieran por la ubicación de sus butacas durante la proyección de una película de terror. El incidente, ocurrido el miércoles por la noche en el complejo Las Tipas del Shopping Paso del Paraná, terminó con el uso de gas pimienta, la evacuación de la sala y la detención de dos mujeres.

El conflicto se desencadenó cerca de las 22:55, cuando aproximadamente 50 personas se encontraban en la sala. Según relató una de las jóvenes involucradas, Sofía Alberto, la discusión comenzó al intentar ubicar sus asientos asignados, ya que otras personas estaban ocupándolos. "Llegamos cuando la película ya había comenzado y las luces estaban apagadas. Pedimos que se corrieran un poco, pero no quisieron hacerlo, lo que generó disturbios durante la proyección".

La situación escaló cuando una de las mujeres comenzó a insultar a una amiga de Sofía con palabras ofensivas. A pesar de que solicitaron la intervención del personal, los insultos persistieron y rápidamente derivaron en agresiones físicas. "Una joven fue tomada del pelo y golpeada por una de las mujeres. Sus amigas intentaron intervenir, pero también fueron agredidas".

El enfrentamiento alcanzó un punto crítico cuando una de las mujeres sacó un aerosol de gas pimienta y lo roció hacia quienes estaban cerca, provocando irritación en los ojos y tos entre los espectadores. Como consecuencia, la función fue interrumpida y la sala tuvo que ser evacuada.

La Policía solicitó asistencia médica para las personas afectadas por el gas y procedió a la detención de dos mujeres, madre e hija de 51 y 27 años respectivamente, domiciliadas en Paraná. Ambas fueron localizadas en el estacionamiento cuando intentaban retirarse en un automóvil, según informó la Fiscalía.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las responsabilidades en este violento episodio. Por su parte, el complejo cinematográfico ofreció nuevas entradas a los espectadores que no pudieron finalizar la función debido al altercado.