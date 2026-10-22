Sorpresa: un enjambre de abejas cubrió un semáforo en plena avenida Independencia

Un enjambre de abejas posado sobre un semáforo llamó la atención de peatones y automovilistas en Mar del Plata. La colonia se instaló en la esquina de avenida Independencia y Primera Junta, donde fue necesario desplegar un operativo preventivo para evitar que las personas que circulaban por el lugar sufrieran picaduras.

Personal de Defensa Civil acudió al lugar junto a apicultoras de Colmena del Mar, quienes trabajaron en la zona mientras se delimitaba el semáforo para mantener a los transeúntes a una distancia prudencial.

La presencia de cientos de abejas agrupadas alrededor del poste sorprendió a quienes pasaban por esa concurrida intersección.

Por qué se forman los enjambres de abejas

Las apicultoras convocadas explicaron que la llegada del verano puede favorecer la formación de nuevos enjambres, un proceso natural mediante el cual una colonia se divide y una parte de las abejas busca otro lugar para establecerse.

“Está llegando el verano. Si alguna colmena está dentro de un árbol o ellas mismas no tienen espacio, la colmena se divide. Una queda donde está y la otra va adonde pueda meterse”, explicaron.

Según detallaron, durante ese proceso las abejas generan una nueva reina para formar otra colonia. Sin embargo, el lugar elegido inicialmente no siempre resulta adecuado y pueden continuar buscando un sitio donde instalarse. “Ellas mismas generan una nueva reina. Puede ser que no se adapten y se van a buscar otro lugar”, agregaron.